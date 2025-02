To dlatego Flick postawił na Szczęsnego. Koniec tajemnic

Od początku tego roku Wojciech Szczęsny wystąpił w prawie każdym meczu FC Barcelony. Hansi Flick potwierdzał na ostatnich konferencjach prasowych, że Polak jest aktualnie numerem jeden a bramce "Blaugrany". Hiszpańskie media zastanawiały się, co stało za tą decyzją i co się stanie z Inakim Peną, który piłkarsko nie dał powodu, by odsuwać go od składu. Najnowsze wieści nie pozostawiają żadnych wątpliwości w tej sprawie.

3 Fot. REUTERS/Rodrigo Antunes Otwórz galerię Na Gazeta.pl