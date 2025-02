Oto co zrobił Mbappe po meczu. Gest, który mówi wszystko

Real Madryt dość niespodziewanie przegrał 0:1 z Espanyolem Barcelona w meczu 22. kolejki LaLigi. W związku z tym Królewscy, którzy plasowali się na pierwszym miejscu w tabeli, tracą do drugiego Atletico Madryt tylko jeden punkt. Ponadto FC Barcelona może odrobić stratę wynoszącą do tej pory siedem "oczek". Jednak w tym meczu doszło do ogromnej kontrowersji, która przyćmiła całe to widowisko. Chodzi o brutalny faul na Kylianie Mbappe z 61. minuty, za który sędzia pokazał - zdaniem hiszpańskich mediów - "tylko" żółtą kartkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Messi, Neymar i Mbappe w PSG to było zaprzeczenie drużyny piłkarskiej

Kontrowersje wokół faulu na Kylianie Mbappe

"Marca" w swoim artykule napisała, że po tym meczu "najlepszą wiadomością dla Realu jest to, że Mbappe uratował nogę po faulu Carlosa Romero, który Iglesias Villanueva uznał za najnormalniejszą rzecz na świecie" - czytamy. Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że dopiero na widok gestów bólu madryckiego napastnika arbiter zdecydował się dać żółtą kartkę.

"Nie ma wyjaśnienia, dlaczego gracz Espanyolu uniknął czerwonej kartki, po próbie złapania Kyliana od tyłu i bez możliwości zagrania piłki" - napisano.

Bolesna porażka Realu Madryt

Warto podkreślić, że w 85. minucie, czyli 24 minuty po tym bestialskim faulu, Carlos Romero wpisał się na listę strzelców i dał swojej drużynie zwycięstwo i cenne trzy punkty w potyczce z Królewskimi.

Z drugiej jednak strony "Marca" podkreśla, że błąd sędziego nie powinien służyć jako wymówka dla Realu Madryt, który wyraźnie przeważał w tym meczu. Podopieczni Carlo Ancelottiego mieli aż 76 proc. posiadania piłki, 21 sytuacji bramkowych i oddali aż siedem strzałów na bramkę, przy tylko dwóch próbach Espanyolu.

Reakcja Kyliana Mbappe po meczu

Dziennikarze DAZN Espana umieścili w serwisie X nagranie z tego, co działo się po meczu Realu Madryt z Espanyolem. Przez strefę dla mediów przechodził Kylian Mbappe przy asyście ochroniarzy. Napastnik nie zatrzymał się, by udzielić wywiad, ale został po drodze zapytany, czy to zagranie Carlosa Romero zasługiwało jego zdaniem na czerwoną kartkę.

Zobacz też: Oto co krzyczeli kibice w Barcelonie przed meczem z Realem. Klasy nie kupisz

Gwiazda Realu Madryt nie odpowiedziała słownie, ale zdecydowała się na gest zamykania ust zamkiem błyskawicznym, co wymownie sugeruje, jakie zdanie na temat tej decyzji miał Kylian Mbappe. "Bardziej dosadnie nie można było tego powiedzieć" - uznał hiszpański "AS" w swoim artykule.