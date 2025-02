Szczęsny numerem jeden w Barcelonie, a tu nagle zaskakujące wieści

"Wszyscy ogłaszają: Wojciech Szczęsny wygrał rywalizację o pozycję numer 1 w bramce FC Barcelony. Obawiam się jednak, że to wniosek zbyt daleko posunięty. Może się okazać, że tu wcale nie chodziło o rywalizację i nie o umiejętności" - pisał Michał Kiedrowski ze Sport.pl. W ostatnich tygodniach debata pomiędzy zwolennikami Polaka, a tymi, którzy chcieliby widzieć między słupkami Inakiego Penę trwała w najlepsze.

REKLAMA

Zobacz wideo TYLKO U NAS. Probierz powoła Stolarczyka do kadry? Żelazny: Przypomina mi Fabiańskiego

Co za wieści o Szczęsnym. Nie do wiary

Trwała, bowiem w sobotę - dzień przed meczem Barcelony z Deportivo Alaves - uciął ją trener Hansi Flick. Na konferencji prasowej zdradził dziennikarzom, że obecnie numerem jeden jest Szczęsny i to właśnie jego można spodziewać się w spotkaniu, które zaplanowano na 2 lutego na 14:00.

W morzu informacji dotyczących polskiego bramkarza pojawiły się też takie, które... mogą szokować. "W szatni jego obecność została dobrze przyjęta, zwłaszcza przez młodszych graczy, którzy znaleźli w nim punkt odniesienia w drużynie. Zarząd Barcy był bardzo zadowolony z jego występów i dlatego zdecydował się zaoferować mu przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. Początkowo Szczęsny podpisał kontrakt, który wiązał go z klubem tylko do lata 2025 roku, ale w ostatnich dniach Barca zdecydowała się przedłużyć jego umowę do 2026 roku" - pisze kataloński portal elnacional.cat.

Szczęsny i Lewandowski przyłapani. Oto co robili w trakcie meczu

I o ile takie rozwiązanie nie byłoby dla wielu zaskakujące - wszakże nie wiadomo, w jakiej formie do zdrowia wróci Marc-Andre ter Stegen, o tyle dalsza część wieści przekazanych przez wspomniane źródło może szokować.

Według El Nacional Polak miałby być otwarty na pozostanie w klubie ze stolicy Katalonii, ale w swoich barwach widziałaby go... nie tylko Barcelona.

"Chociaż jego priorytetem wciąż jest pozostanie w Barçy, kilka drużyn wykazało zainteresowanie podpisaniem z nim kontraktu jako bramkarzem pierwszego wyboru. Jednym z klubów, które pytały o jego sytuację, jest Inter Mediolan, który szuka gwarantowanego zastępstwa dla Yanna Sommera" - czytamy. Źródło wspomina, że o Szczęsnego pytać miały także kluby Serie A i Premier League.

Czas pokaże, jaką decyzje podejmie bramkarz, który jeszcze na początku trwającego sezonu był na sportowej emeryturze.