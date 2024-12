Hiszpanie pieją z zachwytu nad Lewandowskim i Szczęsnym. Oto co zrobili

FC Barcelona szczyci się hasłem "mes que un club" - "więcej niż klub", które towarzyszy drużynie przynajmniej od lat 70. I choć we współczesnym futbolu często można odnieść wrażenie, że tradycje zanikają lub stają się własnymi karykaturami - Barcelonie też się to zarzucało np. wtedy, gdy UNICEF na klubowych koszulkach został zastąpiony przez Qatar Airways - to klub wciąż angażuje się w różne inicjatywy społeczne. Jedną z nich jest ta, którą co roku w święta organizuje Barca Foundation.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Paweł Fajdek zamierza spędzić święta? "Nie ominie mnie gotowanie"

Lewandowski i Szczęsny z wizytą u chorych dzieci. Piękna tradycja Barcelony

W niedzielę 29 grudnia piłkarze Barcelony wrócili do treningów. Przerwa od piłki nożnej nie była dla nich zbyt długa, bo ostatni mecz Barcelona zagrała 21 grudnia, gdy przegrała 1:2 z Atletico. Już 4 stycznia podopiecznych Hansiego Flicka czeka starcie z Barbastro w Pucharze Króla. Ten pierwszy dzień po powrocie do klubu był jednak dla nich dość pracowity. Po treningu piłkarze Barcelony ruszyli do katalońskich szpitali, w których odwiedzili chore dzieci.

"Podczas wizyt piłkarze spędzili czas z dziećmi - część z nich cierpi na bardzo poważne choroby - rozdali autografy, zrobili zdjęcia, przekazali prezenty i dostarczyli tak bardzo potrzebnej im terapii. Profesjonaliści od opieki zdrowotnej uważają, że tego typu wizyty dostarczają dzieciom pozytywnych doświadczeń, które pomagają im zmierzyć się z trudami leczenia oraz powrotu do zdrowia" - czytamy na stronie FC Barcelony.

Łącznie piłkarze Barcelony odwiedzili 10 katalońskich szpitali. Do jednego z nich - Hospital Universitario Germans Trias i Pujol - wybrali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Towarzyszyli im jeszcze Hector Fort i Eric Garcia. Inne placówki odwiedzili m.in. Hansi Flick, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Pedri, Ronald Araujo, Ferran Torres czy Marc-Andre Ter Stegen. Gwiazd nie brakowało. "Barcelona zaraża radością" - stwierdził hiszpański "Sport", opisujący te wydarzenia.

Święta nie są jedyną okazją dla pacjentów, żeby spotkać piłkarzy FC Barcelony. Barca Foundation chwali się, że w trakcie trwania sezonu zawodnicy wszystkich sekcji profesjonalnych (czyli również m.in. koszykówki i piłki ręcznej) regularnie biorą udział w akcjach organizowanych przez fundację oraz katalońskie szpitale.