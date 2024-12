Burza wokół Bednarka po kolejnej porażce. Wierzyć się nie chce. "Absolutnie"

Jan Bednarek wrócił do pełni sił po kontuzji, która wyeliminowała go z meczów rozgrywanych już po listopadowej przerwie reprezentacyjnej. Opuścił starcia z Liverpoolem (2:3), Brighton (1:1), Chelsea (1:5) i Aston Villą (0:1). Jego powrót do gry nie poprawił sytuacji Southampton. Podobnie rzecz ma się ze zmianą trenera.

Bednarek oceniony. Niejednoznaczne opinie

Zwolnienie Russella Martina niczego nie zmieniło. Ivan Jurić poprowadził Southampton w dwóch ostatnich spotkaniach i dwa razy jego zespół schodził z boiska w roli pokonanego. W niedzielne popołudnie "Święci" mogli liczyć na odwrócenie złej karty.

Po 14. minutach prowadzili na Selhurst Park z Crystal Palace po golu Tylera Diblinga, ale gole Trevoha Chalobaha i Eberechiego Eze pozbawiły gości złudzeń. Southampton zanotował 15. porażkę w tym sezonie i po 19 meczach ma na koncie zaledwie sześć punktów. Znajduje się na autostradzie do spadku, a kibice są rozczarowani kolejnym słabym wynikiem. Obrywa się także Janowi Bednarkowi, który rozegrał 90 minut i dostał żółtą kartkę. Trzeba jednak przyznać, że opinie dotyczące Polaka są dwojakie.

- Bednarek pokazał dziś, że nie jest obrońcą Premier League. Absolutnie g**** - napisał jeden z kibiców na platformie X.

- Bednarek był absolutnie beznadziejny, przez cały mecz był osaczany przez Matetę. Zejdź i obejdź go!!! Nie ma sensu z nim walczyć. Słabo w wykonaniu naszego najbardziej doświadczonego zawodnika - irytował się inny.

Takie opinie mogą dziwić, bowiem w statystykach Polak wyglądał całkiem nieźle. Według Sofascore zasłużył na notę 7,4. Miał 68 kontaktów z piłką, 34 na 39 celnych podań (87 proc.), sześć przechwytów, cztery odbiory i jeden zablokowany strzał. Zaliczył także osiem strat.

- Jan Bednarek miał misję, żeby wszystko wyczyścić - napisał jeden z kibiców zadowolony z postawy kapitana Southampton.

- Bardzo solidny Jan Bednarek w meczu z Crystal Palace. Przyklejony jak plaster do Jeana-Philippe’a Matety, nie dopuścił go praktycznie do żadnej sytuacji. Obok Ramsdale’a najlepszy gracz Southampton - komentował Adam Delimat z Viaplay.

Jan Bednarek to 65-krotny reprezentant Polski, który w Southampton występuje od 2017 roku. W sezonie 2022/23 pół roku spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Jego zespół kolejny mecz rozegra 4 stycznia. Na własnym terenie zagra z Brentfordem.