Ależ pech polskiego obrońcy. Tego mu nie zapomną

Przemysław Wiśniewski już w trzecim kolejnym sezonie reprezentuje barwy Spezii. W rozgrywkach 2022/23 wystąpił w 14 meczach Serie A, w których zdobył jednego gola. Po spadku z elity w kampanii 23/24 zagrał tylko w jednym spotkaniu. Było to pokłosie zerwanych więzadeł krzyżowych. Trwający sezon to już regularna gra. Wiśniewski w sobotnie popołudnie zagrał w 16 ligowym spotkaniu w bieżących rozgrywkach.

Wiśniewski pechowcem. Porażka Polaka na koniec roku

Niestety środkowy obrońca nie będzie miło wspominał spotkania z Bari. Jego zespół przegrał 0:2, a Polak w 57. minucie został dużym pechowcem. Zdobył gola samobójczego.

Piłka po strzale rywala odbiła się od słupka, a następnie od stojącego tyłem do bramki Wiśniewskiego. Obrońca nie mógł nic zrobić i bezradnie spojrzał tylko w kierunku piłki, która wpadła do siatki. Wcześniej gola dla Bari strzałem z rzutu karnego zdobył Cesar Falletti.

Wynik nie uległ już zmianie i Spezia musiała przełknąć gorzką pigułkę dopiero drugiej porażki w tym sezonie. Po 20 kolejkach drużyna Wiśniewskiego ma na koncie 38 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli. Do liderującego Sassuolo traci osiem oczek.

Kolejne spotkanie Spezii zaplanowane zostało na 12 stycznia. Będzie to domowy mecz przeciwko Juve Stabia. Przemysław Wiśniewski do tej pory rozegrał dla Spezii 33 spotkania, w których dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Przed wyjazdem do Włoch reprezentował barwy Górnika Zabrze. To z tego klubu trafił do Venezii. Dwukrotnie zagrał dla reprezentacji Polski do lat 21.