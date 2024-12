Oto największa rewelacja Premier League! Ośmieszają gigantów. Ależ seria

32 - tyle punktów w poprzednim sezonie Premier League uzbierało Nottingham Forest, które rzutem na taśmę utrzymało się na najwyższym poziomie rozgrywek w Anglii, zajmując 17. miejsce w tabeli. Gorsi byli jedynie spadkowicze, czyli Sheffield United, Burnley i Luton Town. Wydawało się, że w obecnej kampanii niedawny beniaminek znów będzie walczył o przetrwanie. Tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna!

Nottingham rewelacją Premier League! Wystarczy spojrzeć na statystyki

Obecnie na koncie Nottingham Forest widnieje już 37 oczek! Oznacza to, że przez połowę sezonu ekipa Nuno Espirito Santo zgromadziła więcej punktów niż w całym poprzednim. W niedzielę zespół z Nottingham w 19. kolejce Premier League zmierzył się z Evertonem. Goście wyszli na prowadzenie już w 15. minucie. Wtedy to Chris Wood sprytnym lobem otworzył wynik spotkania.

W drugiej połowie prowadzenie podwyższył Morgan Gibbs-White. Ostatecznie Nottingham Forest zwyciężyło 2:0. Była to ich... piąta wygrana z rzędu! Wcześniej zespół portugalskiego trenera pokonywał kolejno Manchester United (3:2), Aston Villę (2:1), Brentford (2:0) oraz Tottenham (1:0). W ostatnich pięciu kolejkach żadna z drużyn nie może pochwalić się tak imponującą serią. Nawet fenomenalny Liverpool, który jest na dobrej drodze do mistrzostwa. Łącznie Nottingham do tej pory zwyciężyło 11 meczów, zanotowało cztery remisy i tyle samo porażek.

Masowe zwycięstwa sprawiły, że na ten moment Nottingham Forest wskoczyło na pozycję wicelidera Premier League. 19. serii gier nie rozegrał jeszcze trzeci Arsenal (36 pkt) i czwarte Chelsea (35 pkt), które w przypadku wygranych wyprzedzą "kopciuszka". Mimo to pierwsza połowa sezonu w wykonaniu drużyny Nuno Espirito Santo jest naprawdę godna podziwu. Bez zastanowienia można nazwać ją rewelacją tego sezonu angielskiej ligi.

Kolejne spotkanie Nottingham Forest rozegra dopiero w poniedziałek 6 stycznia. Na wyjeździe ich rywalami będą piłkarze Wolverhampton. Pięć dni później czeka ich starcie ze wspomnianym Luton Town w FA Cup, po czym na stadion do Nottingham przyjedzie Liverpool Arne Slota na starcie w lidze. Jeśli rewelacja Premier League utrzyma kosmiczny poziom, niewykluczone, że zakończy sezon w pierwszej szóstce, co byłoby ogromnym osiągnięciem!