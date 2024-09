Flick wypalił wprost przed dziennikarzami nt. Lewandowskiego. "Nie jestem zaskoczony"

Robert Lewandowski był jednym z bohaterów FC Barcelony w ostatnim, wygranym 5:1 meczu z Villarrealem. Polski napastnik zdobył w tej rywalizacji dwie bramki, a miał nawet okazję na hat-tricka, ale trafił w słupek z rzutu karnego. Po sześciu kolejkach ligi hiszpańskiej Lewandowski ma na koncie sześć trafień i przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców, wyprzedzając m.in. Kyliana Mbappe z Realu Madryt o dwie bramki.

Hansi Flick jest zadowolony z Roberta Lewandowskiego. "Tego właśnie chcemy"

Z formy Roberta Lewandowskiego na pewno zadowolony jest Hansi Flick. Obaj panowie znają się dobrze z pracy w Bayernie Monachium. O dyspozycję napastnika został zapytany na konferencji prasowej przed meczem w siódmej kolejce La Liga.

- Styl gry, który preferujemy, daje Lewandowskiemu mnóstwo okazji do zdobycia bramki. Nie jestem zaskoczony jego dyspozycją. Strzelił sześć goli i wiemy, że może sobie świetnie radzić. Potrzebuje zawodników, którzy będą go wspierać, aby mógł zdobywać bramki. Tego właśnie chcemy. Chcemy grać dobrze dla fanów. Wracamy do domu i naprawdę nie możemy się doczekać, aby zagrać dla kibiców - powiedział Flick.

W trakcie wtorkowej konferencji prasowej doszło jednak do dwóch niespodziewanych sytuacji, które doprowadziły do przerwania spotkania Hansiego Flicka z dziennikarzami. O co chodzi? Otóż Flickowi dokuczał mocny kaszel. Z tego powodu konferencja została przerwa aż dwa razy. "Mundo Deportivo" podało, że podczas briefingu Niemiec ciągle pił wodę, miał łzy w oczach i udzielał zwięzłych odpowiedzi na pytania.

Kolejny mecz FC Barcelona zagra na swoim stadionie z Getafe. To spotkanie zostanie rozegrane w środę 25 września o godz. 21:00.