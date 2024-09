Flick wstał i wyszedł z konferencji. Nagły atak

Pod wodzą Hansiego Flicka FC Barcelona wygrała wszystkie dotychczasowe spotkania na krajowym podwórku. W ostatnim meczu rozbili Villarreal 1:5, a wcześniej pokonali Gironę 1:4 oraz Real Valladoid 7:0. Dzięki temu z 18. punktami są liderami tabeli. Obecnie mają czteropunktową przewagę nad drugim Realem Madryt.

W środę 25 września Barcelona będzie liczyć na przedłużenie tej passy. Tego dnia ekipa z Katalonii podejmie u siebie będące w strefie spadkowej Getafe. Dzień wcześniej odbyła się konferencja prasowa przed tym starciem z udziałem Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec poruszył wiele tematów. Zabrał głos między innymi w sprawie pozyskania zastępcy kontuzjowanego Marca ter Stegena czy też dania odpoczynku Lamine Yamalowi.

Na spotkaniu z dziennikarzami Flickowi dokuczał mocny kaszel. Z tego powodu konferencja została przerwa aż dwa razy. "Mundo Deportivo" podaje, że podczas briefingu Niemiec ciągle pił wodę, miał łzy w oczach i udzielał zwięzłych odpowiedzi na pytania.

W mediach społecznościowych pojawił się fragmentu filmu z konferencji. Widać na nim Flicka opuszczającego salę. Wideo opublikowane przez profil Diario SPORT na portalu X zebrało ponad 12,9 tysięcy wyświetleń.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Nawet trener doznał kontuzji, to przerażające", "Nawet trener jest teraz chory. To straszne", "Jeszcze tego brakowało, żeby trener dołączył do kontuzjowanych" - czytamy.

Spotkanie FC Barcelona - Girona w 7. kolejce La Ligi rozpocznie się o godzinie 21:00.