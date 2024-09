Co oni zrobili z tym logo?! Barcelona pokazała nowe stroje

FC Barcelona rozpoczęła sezon od pięciu zwycięstw i z dorobkiem 15 punktów oraz bardzo imponującym bilansem bramkowym 17-4 prowadzi w tabeli La Ligi. Niebawem rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów, ale jeszcze przed tym zdążyła zaskoczyć kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pod wrażeniem! Ależ słowa po meczu ze Szkocją

FC Barcelona zaprezentowała trzeci komplet strojów. "Podkreśla wyjątkową tożsamość i historię"

We wtorek Katalończycy zaprezentowali trzeci komplet strojów na obecny sezon. Jest on utrzymany w jasnozielonej tonacji, a inspiracją dla takiego koloru były m.in. wielkie sukcesy kobiecego zespołu FC Barcelony, który w poprzednim sezonie wygrał mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla oraz Ligę Mistrzów.

"Trzeci zestaw w tym sezonie symbolizuje dobrobyt, wzrost i postęp w walce o równość. Zielony, znany ze związku z nadzieją i odrodzeniem, reprezentuje nową erę równości i solidarności między kobietami oraz potwierdza zaangażowanie klubu w pomyślną przyszłość" - czytamy na oficjalnej stronie Barcelony. Z męskiego zespołu udział w prezentacji stroju wzięli Jules Kounde, Inigo Martinez, Alejandro Balde i Fermin Lopez, a z kobiecego m.in. Alexia Putellas i Aitana Bonmati, dwie zdobywczynie Złotej Piłki.

"Strój został zaprezentowany w ramach kampanii Together We Rise, która podkreśla wyjątkową tożsamość, historię i społeczność każdego klubu (biorącego udział w kampanii - red.), jednocześnie celebrując kobiecą piłkę nożną. Zaprojektowana w ścisłej współpracy z klubami z całej Europy i Ameryki Łacińskiej kolekcja odzwierciedla przekonanie Oregonu, że kobiety stoją na czele zmian, redefiniując parametry sportu i to, jak służy on następnemu pokoleniu" - dodano.

Zaskakujący element na nowym stroju FC Barcelony. Kibice wydali wyrok

Na nowym stroju uwagę przykuwa jeszcze jedna rzecz. Chodzi o "przekręcone" logo firmy Nike, które jest pionowe, a nie jak zazwyczaj poziome. To absolutna nowość, wprowadzona od tego sezonu. Można ją zobaczyć także na kompletach innych topowych europejskich zespołów, m.in. Liverpoolu, Interu Mediolan, Chelsea czy Tottenhamu.

Jak na te wszystkie innowacje zareagowali kibice? Komentarze w serwisie X są w zasadzie jednoznaczne. "Wygląda wspaniale, uwielbiam ją", "Świeże", "Super hit", "Absolutnie wspaniałe", "Piękny kolor", "Nie można powiedzieć niczego złego" - czytamy. "Strój jest doskonałym połączeniem tradycji i nowoczesności, odzwierciedlającym ducha FC Barcelony i miasta, które reprezentuje" - dodano.

Zapewne już niebawem zobaczymy piłkarki i piłkarzy w nowych strojach na boisku. A jeśli chodzi o drużynę prowadzoną przez Hansiego Flicka, to w czwartek rozpocznie ona zmagania w Lidze Mistrzów od meczu z AS Monaco.