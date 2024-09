To już dziś! Startuje Liga Mistrzów UEFA. Wyjaśniamy zasady nowego formatu

Rywalizacja w Lidze Mistrzów zawsze rozgrzewa do czerwoności. Mierzą się tam bowiem najlepsze drużyny w Europie, co gwarantuje niezwykłe emocje. Tuż przed startem rozgrywek w Polsce nastąpiła zmiana nadawcy. Po sześciu latach LM wraca do Canal +. Dodatkowo jedno spotkanie w każdej kolejce w środowy wieczór pokaże TVP. Jednak to nie jedyne zmiany, jakie czekają na kibiców i to nie tylko tych w Polsce. Doszło bowiem do znaczącej modyfikacji formatu rozgrywek, który ma sprawić, że te będą jeszcze ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla widza. O końcowe zwycięstwo może być zdecydowanie trudniej. Wyjaśniamy, dlaczego.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pod wrażeniem! Ależ słowa po meczu ze Szkocją

Liga Mistrzów UEFA. Ważna zmiana formatu od sezonu 2024/25. Tak będą wyglądać najważniejsze rozgrywki w Europie

Po pierwsze, rywalizować będzie więcej drużyn. Jak dotąd o główne trofeum walczyły 32 drużyny. Od tego sezonu będzie to aż 36 zespołów. To oznacza też więcej spotkań, ale nie tylko. Największą zmianą jest to, że nie będzie już fazy grupowej. Tą zastąpi faza ligowa, w której każda z drużyn rozegra aż osiem spotkań. Co więcej, każde starcie będzie z inną ekipą! Nie będzie więc zasady dwumeczów.

I już losowanie pokazało, że ta zmiana może przynieść wiele korzyści, szczególnie dla widza. Dojdzie bowiem do kilku hitów już na tak wczesnym etapie rywalizacji. Mowa m.in. o starciach AC Milanu z Liverpoolem, FC Barcelony z Bayernem Monachium, Realu Madryt z Borussią Dortmund (te dwie drużyny rozstrzygnęły między sobą losy zeszłorocznego trofeum) czy też PSG z Manchesterem City.

W jaki sposób zostaną wyłonieni uczestnicy 1/8 finału? Bardzo prosto. Zostanie utworzona tabela zbiorcza, do której zaliczane będą punkty z każdego spotkania. Pierwsze osiem ekip, które uzbierają najwięcej punktów, awansują bezpośrednio do fazy pucharowej. O pozostałe osiem miejsc powalczą drużyny z lokat 9.-16. i 17.-24.

Faza pucharowa "po staremu"

Faza pucharowa pozostanie bez zmian. Zarówno w 1/8 finału, ćwierćfinale, jak i półfinale, odbędą się dwumecze. O tym, kto ostatecznie zostanie zwycięzcą tegorocznej Ligi Mistrzów, przekonamy się w sobotę 31 maja. Finał odbędzie się na Allianz Arenie, na której na co dzień gra Bayern Monachium. W poprzednim sezonie trofeum uniósł Real Madryt i to już po raz 15. w historii, co jest absolutnym rekordem.

Jednak zanim dojdzie do finału, to muszą odbyć się wcześniejsze etapy zmagań. A faza ligowa rusza już we wtorek 17 września. Wtedy to odbędzie się sześć spotkań. O 18:45 Juventus zmierzy się z PSV, a Young Boys z Aston Villą. Z kolei o 21:00 rozpoczną się starcia Realu Madryt ze Stuttgartem, Bayernu Monachium z Dinamo Zagrzeb, Sportingu Lizbona z LOSC Lille, a także AC Milanu z Liverpoolem. Najważniejsze informacje dotyczące tych spotkań, zarówno w trakcie ich trwania, jak i po zakończeniu, znajdziesz na stronie głównej Sport.pl.