Hiszpanie wyliczyli problemy Barcelony. Zero wątpliwości ws. Lewandowskiego

Dokładnie w sobotę 17 lipca o 21:30 FC Barcelona rozpocznie sezon La Liga od wyjazdowego starcia z Valencią. Będzie to oficjalny debiut Hansiego Flicka w roli szkoleniowca tego klubu. Jakim składem na mecz wyjdzie zespół z Katalonii? Ano właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Póki co Barcelona na rynku transferowym śpi. Pogłosek nie brakuje, ale konkretów już jak najbardziej.

Barcelona z szeregiem problemów. Lista długa jak rzeka

Taki stan rzeczy martwi nieco katalońskich dziennikarzy. Tamtejszy dziennik "Mundo Deportivo" stworzył listę wątpliwości i problemów związanych z kadrą na nowy sezon, z którymi Barca musi się jeszcze uporać. Tych jest sporo, bo wedle tego zestawienia aż szesnaście. Kto na nią trafił? Otóż znaleźli się na niej zarówno naprawdę ważni gracze, jak i ci nieco mniej istotni. Nie zabrakło także nazwisk, które mogą niedługo wzmocnić klub.

Zaczynając od dość istotnych piłkarzy, którzy już są w klubie, to do takowych zdecydowanie możemy zaliczyć choćby Julesa Kounde. Zdaniem "Mundo Deportivo" Francuz miałby wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, ale nadal nie wiadomo czy uda się wykupić Joao Cancelo z Manchesteru City (ten też jest na liście). Poza tym poważnej kontuzji doznał Ronald Araujo, a Kounde to potencjalnie także środkowy obrońca. Niepewna jest także przyszłość Raphinhi oraz Joao Felixa. Brazylijski skrzydłowy ma być na ten moment bliżej pozostania w klubie, ale przy bardzo dobrej ofercie Barcelona nie odmówi. Co do Felixa, sam piłkarz bardzo chciałby zostać wykupiony z Atletico Madryt. Jednak te plany może pokrzyżować przyjście innego zawodnika.

Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Merino. Barcelona poluje na mistrzów Europy

Mowa o Nico Williamsie. On trafił na listę ze "skrzydła" potencjalnych wzmocnień. To zdaniem katalońskich dziennikarzy absolutny priorytet Barcelony, za którego zapłacić mogą nawet 60 milionów euro. Kolejne 40 milionów chcieliby przeznaczyć na powrót Daniego Olmo. Hiszpan opuścił Barcelonę, mając 16 lat (odszedł do Dinama Zagrzeb). Teraz mógłby wrócić jako król strzelców Euro 2024, a jego fanem ma być Hansi Flick. Ma on w kontrakcie 40-milionową klauzulę wygasającą 20 lipca, ale RB Lipsk musiałoby zgodzić się na odroczenie płatności na późniejszy termin.

Uwagę przykuwa także nazwisko Mikela Merino, kolejnego świeżo upieczonego mistrza Europy. Środkowy pomocnik Realu Sociedad również wpadł Barcelonie w oko, która intensywnie potrzebuje wzmocnień do środka pola. Ruch ten nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia. Reszta listy to głównie gracze nieco mniej istotni, jak np. młodzi Alex Valle czy Pablo Torre. Niemniej "Mundo Deportivo" pisze także o Vitorze Roque. Hansi Flick chciałby ponoć zobaczyć go w akcji, a szanse na jego pozostanie są obecnie równe tym, na jego odejście. Szczególnie że Barceona nie ma innego zmiennika dla Roberta Lewandowskiego. O Polaku natomiast na owej liście nie wspomniano, co jasno sugeruje, że zdaniem katalońskiej gazety będzie on jedną z kluczowych postaci Barcelony w nadchodzącym sezonie.