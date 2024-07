Problemy, problemy Macieja Rybusa. Nowe wieści z Rosji

Maciej Rybus pozostaje wolnym zawodnikiem, od kiedy wygasł jego kontrakt z Rubinem Kazań. Ten nie zdecydował się przedłużyć z nim umowy, gdyż rzekomo "poczuł się urażony", że w ubiegłym sezonie grał tak mało przez kontuzje. Agent piłkarza Roman Oreszczuk robi, co może, by znaleźć mu nowego pracodawcę, ale wcale nie jest łatwo. - Każdy chce młodych i obiecujących graczy - oznajmił niedawno. Teraz przekazał za to nowe informacje dla Match TV.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl