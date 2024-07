Barcelona ogłasza hit. Już wszystko jasne

Choć dopiero wczoraj zakończyły się mistrzostwa Europy, to największe europejskie kluby myślą już powoli o starcie sezonu 2024/25. FC Barcelona ogłosiła właśnie, kto będzie jej rywalem w meczu o Trofeum Joana Gampera. To będzie prawdziwy hit! Wiele wskazuje na to, że wówczas do gry może wrócić odpoczywający po Euro Lamine Yamal.

3 Fot. REUTERS/Marcelo Del Pozo Otwórz galerię Na Gazeta.pl