Wisła przekazała złe wieści przed rewanżem w europejskich pucharach

Za Wisłą Kraków udany początek rywalizacji w eliminacjach do europejskich pucharów. Piłkarze Kazimierza Moskala pokonali 2:0 KF Llapi Podujevo , a do siatki trafiali Igor Sapała oraz Angel Rodado. "Rywal, jak się okazało, był bardzo mało wymagający, jednak wygraną Wisły i tak należy docenić" - pisał ze stadionu przy ulicy Reymonta dziennikarz Sport.pl Paweł Karpiarz. Krakowianie przed rewanżem są w korzystnym położeniu.

Wisła Kraków przekazała złe wieści. Chodzi o kibiców

W czwartek 18 lipca Wiślacy rozegrają mecz rewanżowy, który odbędzie się w kosowskim Pudujevie. Mecz odbędzie się jednak przy pustych trybunach, co oficjalnie w poniedziałek potwierdziła Wisła Kraków.

"Spotkanie rewanżowe w ramach pierwszej rundy eliminacji do Ligi Europy, które rozegrane zostanie na Stadionie Miejskim w Pudujevie, odbędzie się bez udziału publiczności" - czytamy. "Oznacza to, że zorganizowane grupy kibiców nie będą przyjmowane" - dodano.

Jakie są przyczyny tej decyzji? To efekt kary nałożonej przez UEFA na kosowski klub za zachowanie kibiców podczas spotkania pierwszej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy z czarnogórskim Budućnost Podgorica w 2023 roku. Fani nie tylko odpalali pirotechnikę, ale też skandowali rasistowskie okrzyki. Wówczas UEFA zdecydowała się na zamknięcie stadionu Llapi, jednak klub odpadł z pucharów, więc dopiero teraz może ona zostać wyegzekwowana.

Spotkanie KF Llapi z Wisłą Kraków zaplanowano na czwartek 18 lipca na godzinę 16.30 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia. W przypadku awansu Wisła w II rundzie eliminacji zagra z Rapidem Wiedeń. Jeśli odpadnie, to zagra z Broendby w II rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy.