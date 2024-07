Koszmarne wieści dla Legii Warszawa. Lider wypada na kilka miesięcy

Legia Warszawa rozpocznie nowy sezon w najbliższą sobotę, gdy przy Łazienkowskiej podejmie Zagłębie Lubin. Kilka dni później rozpocznie zmagania w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, gdzie jej rywalem będzie albo walijski Caernarfon, albo północnoirlandzkie Crusaders (w pierwszym meczu było 2:0 dla Walijczyków). I już wiadomo, że przez pierwszą część nowych rozgrywek drużyna Goncalo Feio będzie musiała sobie radzić bez jednego ze swoich liderów.

Koszmarne wieści dla Legii Warszawa. Lider zespołu wypada na kilka miesięcy

Kolumbijczyk Juergen Elitim już w zeszłym sezonie był jednym z czołowych środkowych pomocników w całej ekstraklasie. Teraz, po odejściu Portugalczyka Josue, jego rola w zespole "Wojskowych" miała być jeszcze większa. Tak się jednak na razie nie stanie, a wszystko przez kontuzję 25-latka, której doznał on w sparingu z Jagiellonią Białystok (2:0).

Jak się okazało, uraz Elitima okazał się poważniejszy. Kolumbijczyk doznał uszkodzenia łąkotki w kolanie, przez co musiał przejść operację, po której będzie pauzował przez "kilka miesięcy".

"Juergen Elitim pomyślnie przeszedł zaplanowaną operację uszkodzonej łąkotki. Zawodnik cały czas pozostaje pod opieką sztabu motoryczno-medycznego, jego przerwa w treningach może potrwać kilka miesięcy. Życzymy Eliemu szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękujemy za tak wiele pytań i troskę o zawodnika z Waszej strony" - napisała Legia Warszawa w mediach społecznościowych.

W zeszłym sezonie Juergen Elitim rozegrał aż 33 mecze w ekstraklasie na 34 możliwe. Jedno spotkanie musiał opuścić ze względu na pauzę na kartki. Do tego wszystkiego należy dodać jeszcze 17 meczów w rozgrywkach pucharowych, co daje łącznie aż 50 występów Kolumbijczyka, w których strzelił on 2 gole i zaliczył cztery asysty.

Przerwa w grze Elitima oznacza, że Legia Warszawa rozpocznie sezon ze środkiem pola, w którym będą występować sprowadzony latem z Ludogorca Razgrad Claude Goncalves, wracający do Legii Luquinhas oraz jeden z duetu Bartosz Kapustka - Igor Strzałek.