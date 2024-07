Lewandowski i reszta obnażeni na Euro. Zawiedli po całości

Patrząc na klasyfikację strzelców, wzrok przyciągają dwie rzeczy: "gol samobójczy" na szczycie listy z aż jedenastoma trafieniami i wielu piłkarzy z trzema bramkami na koncie, wśród których brakuje wielkich napastników. UEFA zmieniła zasady dotyczące wyboru króla strzelców turnieju i odeszła od zasady, że musi to być jeden zawodnik. Wcześniej przy równej liczbie goli federacja patrzyła na liczbę asyst, a jeśli wciąż utrzymywał się remis, sięgała po liczbę rozegranych minut. Na Euro 2024 skoncentrowała się tylko na golach, więc mamy całą dynastię królów z trzema golami. Są nimi Dani Olmo z Hiszpanii, Cody Gakpo z Holandii, Jamal Musiala z Niemiec, Georges Mikautadze z Gruzji, Ivan Schranz ze Słowacji i Harry Kane z Anglii.

REKLAMA

Zobacz wideo

Fakt, że słynny "own goal" tak odskoczył reszcie strzelców, nie wynika z tego, że mieliśmy na turnieju wielu wyjątkowo niezdarnych obrońców, którzy pakowali piłkę do własnej bramki, ale z przepisów. Konkretnie - braku jednoznacznej definicji w "Przepisach gry", co jest golem samobójczym, a co nie. Każda liga i federacja może więc zaliczać gole po swojemu. I UEFA popadła w dziwną skrajność, że każde odbicie piłki od nóg piłkarza z przeciwnej drużyny, po którym padał gol, traktowała jako samobója. Nieważne, czy chodziło tylko o delikatną obcierkę, czy o nieudaną interwencję, czy faktyczne gapiostwo.

Wielcy napastnicy bez goli. Lewandowski wpisał się w trend

Znacznie ciekawsze wydaje się zatem to, że Euro 2024 nie wyszło wielu napastnikom. Choć trend jest wspólny, to przyczyny są różne. Cristiano Ronaldo (zero goli) pragnął zdobyć bramkę za wszelką cenę, a każde kolejne pudło tylko potęgowało frustrację. W jego przypadku słaby występ tłumaczymy wiekiem (39 lat) i faktem, że od półtora roku gra w Saudi Pro League - lidze wciąż rankingowo słabszej niż cypryjska. Romelu Lukaku też skończył turniej bez strzelonego gola, choć nie mógł narzekać na brak okazji. Było w tym trochę pecha, gdy sędziowie łapali go na niewielkich spalonych, ale jeszcze więcej było jego nieskuteczności, która doskwierała mu już na kolejnym wielkim turnieju. Kylian Mbappe część meczów rozegrał na środku ataku, a jedynego gola strzelił na Euro z rzutu karnego przeciwko Polsce. Po odpadnięciu w ćwierćfinale sam przyznał, że turniej mu nie wyszedł, a Didier Deschamps znalazł dla niego mnóstwo usprawiedliwień: miał złamany nos, stabilizująca maska utrudniała mu grę, a poza tym już w końcówce ligowego sezonu zmagał się z kilkoma mniej i bardziej poważnymi urazami - od kręgosłupa, po łydkę. Mógłby dodać, że koledzy też mu nie pomogli, a przeciwko Polsce trafił jeszcze na fenomenalny występ bramkarza Łukasza Skorupskiego.

Sytuacja Roberta Lewandowskiego jest podobna: też jedynego gola strzelił z rzutu karnego, w tym samym zresztą meczu - przeciwko Francji, a wcześniej narzekał na kontuzję. Polak przesiedział na ławce cały mecz z Holandią i pierwszą godzinę spotkania z Austrią. Gdy już pojawił się na boisku, nie miał żadnego wpływu na przebieg meczu. Z Francją grał nieźle, ale gdyby nie rzut karny, najpewniej skończyłby Euro bez gola.

Nawet w drużynach, które spotkały się w finale, napastnicy nie zostali obsadzeni w pierwszoplanowych rolach. Harry Kane ma wprawdzie trzy gole, jest jednym z królów strzelców, ale dwa trafienia pochodzą z rzutów karnych, a jego grą kibice i eksperci byli bardzo rozczarowani. Bodaj żaden z podstawowych piłkarzy nie zawiódł ich bardziej. To znakomity napastnik, król strzelców Bundesligi, który już w pierwszym sezonie był blisko wyrównania strzeleckiego rekordu Lewandowskiego, ale na Euro kompletnie nie trafił z formą. Wydawał się zmęczony, nieprzygotowany fizycznie, a przez to ułamek sekundy wolniejszy od rywali. Selekcjoner Gareth Southgate też to widział i zdejmował go z boiska nawet wtedy, gdy drużyna musiała odrabiać straty - przykładem finał z Hiszpanią. W Hiszpanii natomiast Alvaro Morata strzelił gola w pierwszym meczu z Chorwacją, a później rzadko w ogóle dochodził do groźnych sytuacji. Miał za to szereg taktycznych zadań dotyczących pressingu i skupiania na sobie uwagi obrońców, by skrzydłowi - Nico Williams i Lamine Yamal, wokół których kręciła się gra Hiszpanii, mieli jak najwięcej miejsca i w najlepszym razie sytuację jeden na jednego z bocznym obrońcą. W trakcie meczu selekcjoner Luis de la Fuente często przechodził też na grę bez klasycznego napastnika i wówczas wystawiał w ataku wszędobylskiego Daniego Olmo.

A to, na co hiszpański selekcjoner decydował się w trakcie meczów, inne drużyny wdrażały od początku. Niemcy i Holendrzy zaczynali mecze mając w ataku Kaia Havertza i Memphisa Depaya, czyli zawodników, którym daleko do bycia klasycznymi napastnikami. Są dobrzy technicznie, chętnie pomagają w rozegraniu piłki i zagęszczają środek pola, a przy tym naturalnie przychodzi im poruszanie się między linią obrony a pomocy rywali. Tego szukali ich selekcjonerzy. W tym czasie napastnicy z krwi i kości - Niclas Fuellkrug i Wout Weghorst siedzieli na ławce rezerwowych i czekali na drugą połowę, w której zwykle pojawiali się na boisku.

To jeszcze nie zmierzch. Napastnik zawsze się przyda

Starość, brak formy, kontuzje, kwestie taktyczne - różne są przyczyny małej liczby goli klasycznych napastników, ale wciąż prognozowanie zmierzchu tej pozycji wydaje się pochopne. Owszem, mody w futbolu przemijają - kiedyś grano z libero w obronie, jeszcze kilka lat temu przyjemnie patrzyło się na grę tzw. "dziesiątek", czyli ofensywnych pomocników, których często trenerzy odciążali z zadań obronnych, by mogli pokazać cały swój artyzm. Napastnicy też odczuwają zmiany, jakie zachodzą w nowoczesnej piłce. Niektóre drużyny - w ogóle pomijają klasycznych napastników w swoim ustawieniu. Pep Guardiola robił to już w Barcelonie, a później w Manchesterze City, zanim sprowadził Erlinga Haalanda. Mikel Arteta - wcześniej asystent Guardioli - w Arsenalu robi to regularnie. Real Madryt wygrał w tym roku Ligę Mistrzów bez zawodnika skrojonego na tę pozycję, choć pamiętać trzeba, że akurat z kryzysowej sytuacji w półfinale z Bayernem Monachium wyciągnął go Joselu.

Wydaje się więc, że rola napastników będzie się w najbliższych latach zmieniała. Wielu trenerów będzie leczyło swoich snajperów z egoizmu i zachęcało do pracy na rzecz drużyny. I na pewno będą to trenerzy klubowi, a nie selekcjonerzy, bo najbardziej wpływowi przedstawiciele tej branży - z wyjątkiem skuszonego Juliana Nagelsmanna - do pracy z reprezentacjami się nie garną. A na koniec i tak miejsce dla typowego napastnika, mającego odnaleźć się w polu karnym w najważniejszym momencie, dołożyć do piłki głowę lub nogę, najpewniej się znajdzie. Choćby jako "plan C", gdy dwa pierwsze zawiodą.