Legenda Barcelony postawiła cel Lewandowskiemu. "Będę oczekiwał"

Euro 2024 jeszcze trwa, ale powoli kibice mogą też ponownie żyć klubową piłką nożną. Drużyny z całej Europy powoli wracają do treningów, a okienko transferowe zaczyna się rozkręcać. W najbliższym czasie także Robert Lewandowski wróci do Barcelony, żeby rozpocząć przygotowania do trzeciego sezonu w barwach katalońskiego klubu.

Legendarny obrońca FC Barcelony nie ma wątpliwości ws. Roberta Lewandowskiego. "Pomógł"

Przyszłość polskiego napastnika była często poruszana w ostatnich miesiącach z uwagi m.in. na jego wiek oraz wysokie zarobki. Wiele mówiło się o potencjalnym odejściu z klubu, ale sam Lewandowski twardo podkreślał, że nigdzie się nie rusza.

- Nie zapominajmy, w jakim momencie przyszedł do Barcelony Robert Lewandowski. Klub był wtedy "rozchwiany", z dużymi problemami na różnych frontach. Robert pomógł zdobyć mistrzostwo, został królem strzelców. Zrobił swoje. A ostatni sezon, jaki był dla klubu, to wszyscy widzieliśmy - podkreślił były piłkarz FC Barcelony Miguel Angel Nadal w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Wujek wybitnego tenisisty Rafaela Nadala powiedział, czego oczekuje w kolejnym sezonie od Lewandowskiego.

- Natomiast powiem bardzo jasno: Lewandowskiego absolutnie nie skreślam. Według mnie Robert wciąż może dużo dać Barcelonie. I tego będę od niego oczekiwał w najbliższym sezonie. Żeby wciąż był jednym z liderów - stwierdził.

Nadal ocenił także szanse FC Barcelony na mistrzostwo po tym jak Real Madryt sprowadził Kyliana Mbappe. - Real robi konkretne transfery. To trzeba przyznać. Przyjście Mbappe to transfer przez bardzo duże "T". Natomiast co do Barcelony... No właśnie. Też dużo zależy od tego, jakich transferów dokona, jak to poukłada nowy trener. Ale potencjał tego klubu jest tak duży, że nigdy nie można go skreślać przed startem sezonu. Barcelona będzie walczyła o tytuł. Tego jestem pewien - ocenił obrońca Barcelony z lat 1991-1999.

Robert Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony od lata 2022 roku. Przez dwa lata gry dla katalońskiego klubu rozegrał 95 spotkań, w których zdobył 59 bramek i zanotował 17 asyst. Wraz z klubem sięgnął po dwa trofea - mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.