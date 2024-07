To dla niej Heynen miał zostawić żonę. Prawie 30 lat młodsza modelka z Polski

Po rozstaniu z reprezentacją Polski Heynen prowadził jeszcze niemiecką kadrę kobiet, a od niedawna jest nowym trenerem chińskiej drużyny narodowej. Mało tego w niedzielę sięgnął z nią po Volleyball Challenger Cup. W finale pokonał Belgów 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:22).

Heynen przyłapany z dużo młodszą partnerką. Poleciały gromy w komentarzach

Heynen trafił do Polski po raz pierwszy w 2013 roku, kiedy przejął BKS Visłę Bydgoszcz. Następnie pracował we Francji, Niemczech oraz Belgii, aż w końcu po pięciu latach rozłąki wrócił do naszego kraju, by zostać selekcjonerem polskiej kadry. Nie można mu odmówić sukcesów, gdyż triumfował z nią w mistrzostwach świata, dwukrotnie zdobył medal Ligi Narodów (brąz 2019, srebro 2021) oraz dwa razy brąz na mistrzostwach Europy.

Po nieudanych IO w Tokio pożegnał się z pracą, ale wciąż ma powody, by do naszego kraju wracać. Na początku 2024 roku do mediów wypłynęła informacja, że Heynen rozwiódł się z Veerle Peeters, z którą ma trzy córki, i związał się z 28 lat młodszą Aleksandrą Grochal. "Zranili nas" - pisała wówczas Peeters na platformie X. Jak się okazuje, nie doszło do żadnych zmian, a związek kwitnie. Kamery dostrzegły zakochanych, podczas jednego z meczów Challenger Cup.

"Jaka szkoda, że to nie jest kobieta, z którą budował dom, która ponad 30 lat życia poświęciła, żeby być z nim i go wspierać, która urodziła trójkę dzieci, żeby stworzyć z nim szczęśliwą rodzinę", "ojciec i córka razem oglądają mecz, jak słodko", "nienormalne", "to jego córka?" - można przeczytać w komentarzach na portalu X.

Kim jest nowa partnerka Vitala Heynena? Oto Aleksandra Grochal

Kobieta, dla której trener zostawił rodzinę, to 26-letnia Aleksandra Grochal. Niewykluczone, że to właśnie miłość do sportu połączyła partnerów. Partnerka szkoleniowca do niedawna pracowała w Polskim Komitecie Olimpijskim - w 2021 roku była na igrzyskach w Tokio, a latem była zaangażowana w działania przy organizacji igrzysk europejskich, które odbyły się w Małopolsce.

Grochal zajmuje się też modelingiem i związana jest z międzynarodową agencją modelek Reep Model, która ma siedzibę w tureckim Stambule. Na oficjalnej stronie agencji można znaleźć jej fotografie, jak również szczegółowe informacje na temat jej wyglądu.