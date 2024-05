Słaby sezon Lewandowskiego? Ta nominacja zupełnie temu przeczy

Robert Lewandowski po słabszej jesieni wrócił do dobrej dyspozycji i wiosną znów był kluczową postacią Barcelony. Widać to w klasyfikacji strzelców. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek (Barcelonie do rozegrania zostały trzy mecze - dop. FM) ma 17 goli i o trzy bramki wyprzedza go lider Artem Dowbyk. Polak został doceniony i ma szansę na wygraną w prestiżowej rywalizacji.

Lewandowski doceniony. Musi pokonać konkurentów

La Liga poinformowała, którzy zawodnicy zostali nominowani do corocznych nagród, które 28 maja zostaną przyznane na Sardynii. Poznamy wówczas najlepszego piłkarza, trenera, piłkarza do lat 23 i najładniejszego gola sezonu. To właśnie na tę pierwszą nagrodę szansę ma Lewandowski. Musi jednak pokonać aż dziewięciu kontrkandydatów. W gronie znajdują się między innymi gracze nowo koronowanego mistrza kraju Realu Madryt - Jude Bellingham i Vinicius Junior, a także Antoine Griezmann z Atletico Madryt.

Polak to jedyny piłkarz Barcelony, który ma szansę na tę nagrodę. Dwóch zawodników z jego klubu ma szansę zdobyć statuetkę dla najlepszego zawodnika do lat 23. To Lamine Yamal i Pau Cubarsi.

Wśród trenerów nie znalazło się z kolei miejsce dla Xaviego Hernandeza, który ostatecznie - pomimo wcześniejszych zapowiedzi - zostaje w Katalonii na kolejny sezon.

Nominowani do nagrody piłkarza sezonu:

Jude Bellingham (Real Madryt)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Antoine Griezmann (Atletico Madryt)

Artem Dowbyk (Girona)

Kirian Rodriguez (Las Palmas)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Vinicius Junior (Real Madryt)

Isco (Real Betis)

Aleix Garcia (Girona)

Alexander Sorloth (Villarreal)

Nominowani do nagrody piłkarza sezonu do lat 23:

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Javi Guerra (Valencia)

Rodrygo (Real Madryt)

Yan Couto (Girona)

Savinho (Girona)

Johnny (Real Betis)

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Miguel Gutierrez (Girona)

Nico Williams (Athletic)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Nominowani do nagrody trenera roku:

Carlo Ancelotti (Real Madryt)

Michel (Girona)

Diego Simeone (Atletico Madryt)

Ernesto Valverde (Athletic)

Marcelino (Villarreal)

FC Barcelona zagra jeszcze w tym sezonie z Almerią (16.05), Rayo Vallecano (19.05), a także Sevillą (25.05). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Barcelony z udziałem Lewandowskiego w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.