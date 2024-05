Romano od razu wyłożył kawę na ławę ws. Mbappe. "Here we go nadciąga"

Kylian Mbappe odchodzący do Realu Madryt to stały element każdego letniego okresu transferowego od lat. Jednak zawsze coś sprawiało, że Francuz ostatecznie zostawał w ojczyźnie. Z pewnością chciał wygrać Ligę Mistrzów z PSG, a swego czasu do pozostania namawiać miał go sam prezydent Francji Emmanuel Macron. Tym razem wydawało się, że już absolutnie każda, nawet najmniejsza gwiazdka na niebie, wskazuje Mbappe drogę prosto do stolicy Hiszpanii.

Real Madryt w najwyższej gotowości

Teraz wiemy już, że francuski gwiazdor na 100 proc. opuści PSG. I nie pomogły żadne namowy. Wpływ za to mogła mieć kolejna porażka paryżan w Lidze Mistrzów (0:1 i 0:1 w półfinale z Borussią Dortmund). Mbappe oficjalnie potwierdził odejście, wieloletnie doniesienia zostały przemienione w rzeczywistość. Czy teraz czas na Real Madryt?

Wątpliwości co do tego nie ma największy na świecie spec od transferów, dziennikarz Fabrizio Romano. Na swoim Twitterze opublikował on trzyminutowy filmik tłumaczący, że dla Francuza droga jest prosta i wiedzie do Madrytu. "Przyszłość Kyliana Mbappe to Real Madryt. Na Bernabeu czekają już tylko na dopięcie wszelkich formalności. Oficjalne ogłoszenie to najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu, po finale Ligi Mistrzów. Ale zobaczymy, jak w Madrycie to rozegrają" - stwierdził Romano.

Mbappe mógł zarobić więcej

Włoski dziennikarz ujawnił także, że zarobki Mbappe w zespole "Królewskich" będą wysokie, ale nie aż tak jak swego czasu być mogły. - Porozumienie zostało osiągnięte dawno temu, zarobki także. Choć nie będą one aż tak wysokie, jak Real oferował mu dwa lata temu, gdy Kylian został w Paryżu. Teraz będzie to kwota bardziej zbliżona do innych gwiazd jak Bellingham czy Vinicius. Niemniej Mbappe jest w pełni skupiony na Realu i nigdy tak naprawdę nie chciał negocjować z innymi klubami. (...) Pozostaje więc jedynie czekać i here we go nadciąga - powiedział Romano.

Kylian Mbappe spędził w Paris Saint-Germain łącznie 7 lat. Najpierw na rok wypożyczony, a potem wykupiony za horrendalne 180 milionów Euro z AS Monaco. Dla paryżan rozegrał 306 spotkań, w których zdobył 255 goli. Sześć razy zdobywał mistrzostwo Francji, a pięciokrotnie (wkrótce zapewne szósty raz) zostawał królem strzelców Ligue 1. Jego oficjalne pożegnanie z Parc des Princes nastąpi przy okazji niedzielnego domowego meczu PSG z Tuluzą.