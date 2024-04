Tak szczerze Robert Lewandowski o końcu kariery nie mówił. Wyznał to wprost

Obecny sezon jest przeciętny w wykonaniu FC Barcelony, która najpewniej nie obroni mistrzostwa Hiszpanii. Po zakończeniu rozgrywek z klubu odejdzie Xavi, a władze poszukują już jego następcy. Sam Robert Lewandowski również miewa lepsze i gorsze momenty w tym sezonie - w 40 meczach zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst.

Robert Lewandowski zakończy karierę w Barcelonie? "Zależy"

Kontrakt Lewandowskiego wygaśnie w czerwcu 2026 roku, a jego pensja rośnie z roku na rok. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty napastnik odniósł się do tego, czy chciałby zakończyć karierę w katalońskim klubie.

- To wszystko zależy… jak będę się czuł fizycznie, co mi serce będzie podpowiadało. Tyle jest tych rzeczy, o których jeszcze nie zacząłem myśleć, bo po prostu to nie jest jeszcze ten moment. Widzę ciągle na boisku, czy w treningach, że jest OK - wyjawił kapitan reprezentacji Polski.

A co Robert Lewandowski planuje robić po zawieszeniu za kilka lat butów na kołku? - Pomysłów jest wiele. Na pewno kiełkuje pomysł stworzenia takiej instytucji, która by była miejscem przekazywania wiedzy trenerom. Ale nie tylko mojej wiedzy. Żeby do Polski przyjeżdżały osoby zza granicy i też się dzieliły tym, co wiedzą - przyznał.

W najbliższych dniach Roberta Lewandowskiego czekają kolejne ważne mecze. W środę 10 kwietnia Katalończycy zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko PSG, a rewanż odbędzie się tydzień później. Dla Barcelony rozgrywki europejskie są ostatnią szansą na trofeum w tym sezonie. Z kolei za nieco ponad dwa miesiące w Niemczech rozpoczną się mistrzostwa Europy, na które pojadą Biało-Czerwoni z Lewandowskim w składzie.