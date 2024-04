Władze Bayernu reagują po blamażu dekady. Jaśniej się nie da!

Dla Bayernu Monachium trwający sezon jest koszmarny. Bawarczycy odpadli z Pucharu Niemiec i nie obronią także tytułu mistrzowskiego. Bayerowi Leverkusen brakuje już tylko trzech punktów do zapewnienia sobie triumfu w Bundeslidze. Sam Tuchel po zakończeniu sezonu odejdzie z Monachium, o czym wiadomo już od dłuższego czasu.

Bayern Monachium skompromitowany! Co dalej z Tuchelem?

Sobota była kolejnym koszmarem dla Bayernu. Choć ustępujący mistrzowie Niemiec do przerwy prowadzili 2:0 z Heidenheim, to ostatecznie zeszli z boiska pokonani. Być może to właśnie to spotkanie jest największą kompromitacją dla Bayernu. Beniaminek jest w tym rok w fatalnej formie. Do meczu z Bayernem wygrał tylko jedno spotkanie na 11 rozegranych. Dodatkowo Bayern po raz pierwszy od 24 lat przegrał z drużyną, która debiutuje w rozgrywkach Bundesligi.

Tuż po zakończeniu rywalizacji przed kamerami Sky Sports stanął dyrektor sportowy klubu Christoph Freund. Działacz zapewnił, że przed nadchodzącym meczem w Lidze Mistrzów z Arsenalem Thomas Tuchel nie zostanie zwolniony.

Freund w ostrych słowach skomentował też postawę drużyny. - Powinni spojrzeć w lustro i zadać sobie pytanie jako zespół, czy dali z siebie wszystko. Nie możemy stracić trzech bramek w Heidenheim i oddać prowadzenia 2:0 w drugiej połowie. To niedopuszczalne - skomentował.

Do sprawy odniósł się także kierownik sportowy drużyny Max Eberl. - Nie zawsze porażki to wina trenera - ocenił i potwierdził słowa Freunda, że Tuchel poprowadzi Bayern w kolejnym meczu.

Bawarczycy już w najbliższy wtorek zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi. Rewanż odbędzie się tydzień później w Monachium. Europejskie puchary to ostatnia szansa dla Niemców na uratowanie tego fatalnego sezonu.