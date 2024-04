Reprezentant Polski robi furorę we Włoszech! "Wojownik"

W drugiej połowie marca reprezentacja Polski wywalczyła awans na Euro 2024, pokonując Walię w finale baraży w Cardiff po rzutach karnych. Tam bohaterem okazał się Wojciech Szczęsny, który w serii rzutów karnych obronił uderzenie Daniela Jamesa. Tym samym Polska zagra na mistrzostwach Europy w grupie D, w której znajduje się Austria, Holandia oraz Francja. Zarówno przeciwko Estonii (5:1) na Stadionie Narodowym, jak i w meczu z Walią, ważnym elementem w trzyosobowym bloku defensywnym był Paweł Dawidowicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po awansie Polaków na Euro 2024! Probierz odpowiada

Warto tutaj przypomnieć, że chwilę przed zgrupowaniem Dawidowicz doznał urazu kostki podczas meczu Hellasu Verona z Milanem (1:3). Mimo kontuzji przyleciał na zgrupowanie, przeszedł serię badań u droktora Jacka Jaroszewskiego i już pozostał na zgrupowaniu. - To na pewno jest budująca informacja na początku zgrupowania, bo Dawidowicz dostał zgodę od klubowych lekarzy, by wziąć udział w zgrupowaniu - mówił Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl w programie Sport.pl LIVE.

Tuż po marcowym zgrupowaniu Dawidowicz wystąpił w podstawowym składzie Hellasu w meczu z Cagliari Calcio (1:1). Po nim włoskie media określiły występ Polaka jako "bezbłędny". "Skutecznie tam eliminował jednego z napastników i zawsze był we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Jeden z rywali nie mógł cieszyć się z gola. Za każdym razem radość odbierał mu super Dawidowicz" - możemy przeczytać w artykule. To o tyle budujące, ponieważ Hellas do samego końca sezonu będzie walczył o utrzymanie w Serie A.

Włosi zachwycają się Dawidowiczem. "Wojownik, który nigdy się nie poddaje"

Dawidowicza chwalą także włoscy dziennikarze pochodzący z Werony oraz piszący o Hellasie, z którymi rozmawiał portal WP SportoweFakty. - Paweł jest wojownikiem, który pokazuje wielką siłę fizyczną. Na płaszczyźnie technicznej może się poprawić, ale kibice Werony, a także trener Marco Baroni doceniają jego bezgraniczną waleczność - mówi Simone Antolini z lokalnego dziennika "L'Arena".

- Dawidowicz rozwinął się potwornie od czasu swojego pobytu w Weronie. Przed Ivanem Juriciem (to był trener Hellasu w latach 2019-2021 - red.) nie można było nawet powiedzieć, czy jest pomocnikiem, czy obrońcą. Natomiast chorwacki trener ustabilizował go i uczynił zawodnikiem na miarę Serie A. W Weronie jest doceniany, ponieważ jest wojownikiem, który nigdy się nie poddaje, pomimo pewnych ograniczeń technicznych - dodaje Tommaso Badia z portalu hellasverona.it.

Zimą Dawidowiczem interesowała się Atalanta Bergamo, która chciała zaoferować wymianę, dzięki której nowym zawodnikiem Hellasu zostałby Jose Luis Palomino. Hellas chciał zarobić jednak około trzech-czterech mln euro. Dlaczego ten ruch nie doszedł do skutku? - Nic z tego nie wyszło, bo Atalanta nie była w stanie sprzedać Palomino. W przeciwnym razie jest niemal pewne, że Dawidowicz odszedłby dla dobra klubu, któremu jeszcze kilka miesięcy temu groziło bankructwo. Dla niego koszulka Hellasu stała się drugą skórą, a fakt, że często nosi opaskę kapitańską, jest tego konkretnym dowodem - wyjaśnia Badia.

Hellas zajmuje 15. miejsce z 27 punktami i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. W trwającej 31. kolejce Hellas zmierzy się z Genoą. Dawidowicz ma ważny kontrakt z Hellasem do końca czerwca 2025 r.