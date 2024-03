Miarka się przebrała. Xavi poszedł do sądu

Na początku marca FC Barcelona wydała komunikat, w którym dementowała doniesienia dziennikarza Javiela Miguela, dziennikarza dziennika "AS". Dziennikarz twierdził, że członkowie sztabu FC Barcelony zostali kiedyś poproszeni o pokazanie swoich telefonów komórkowych i sprawdzano, czy nie mają podejrzanych kontaktów z dziennikarzami na WhatsAppie. Sugerował też, że klub groził dziennikarzom. - Klub nie odmówił w żaden sposób żadnemu dziennikarzowi, nie mówiąc już o grożeniu mu. To, co zrobił, to wezwanie pana Javiera Miguela, aby nie wypowiadał się w imieniu i/lub na rzecz trenera pierwszej drużyny mężczyzn FC Barcelony ani o jego zamiarach lub życzeniach, biorąc pod uwagę, że wspomniany dziennikarz od miesięcy nie ma żadnych relacji z wyżej wymienionym trenerem - można było przeczytać w komunikacie.

Xavi robi porządek z dziennikarzami. Wziął sprawy w swoje ręce

We wtorek hiszpańskie media poinformowały, że Xavi pozwał Maneula Jaboisa, dziennikarza "El Pais" za rozpowszechnianie kłamstw na jego temat. To jednak nie koniec. Trener FC Barcelony pozwał również Javiera Miguela.

- Pozwał za artykuł, w którym sugerował, że Xavi popełnił przestępstwo, zmuszając członków swojego sztabu do umieszczenia telefonów komórkowych na stole w celu sprawdzenia, kto wypuszcza wiadomości do prasy. Według trenera wiadomości te są całkowicie nieprawdziwe i pozwał on dziennikarza, który ma teraz termin na sprostowanie tych informacji. Jeśli tego nie zrobi, pozew będzie kontynuowany - czytamy na "fcbarca.com". Javier Miguel w 2011 roku wraz z Xavim wydali biografię pt: "Xavi. Barca moim życiem".

- Odkąd Xavi jest trenerem pierwszego zespołu Barcelony, Javi Miguel wykreował się na jego "rzecznika prasowego", ujawniając na łamach dziennika AS czy bloga Culemania plany transferowe klubu, rysunki taktyczne na dane mecze, czy kulisy z szatni - dodaje "fcbarca.com".

FC Barcelona w tym sezonie ma realne szanse już tylko na wygranie jednego trofeum - Ligi Mistrzów. Jest już w ćwierćfinale, w którym zmierzy się z francuskim PSG. W La Lidze drużyna trenera Xaviego ma 64 punkty, osiem mniej od prowadzącego Realu Madryt.

FC Barcelona w sobotę zagra przed własną publicznością z Las Palmas. Początek spotkania o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.