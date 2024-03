Objawił się nowy Messi! O wyjątkowym 16-latku już piszą na świecie

Reprezentacja Polski do lat 17 po raz trzeci z rzędu awansowała na mistrzostwa Europy! W decydującym spotkaniu turnieju Elite Round w Bośni i Hercegowinie drużyna Rafała Lasockiego pokonała Czechów 2:1 (2:0)! Bohaterem Polaków był Oskar Pietuszewski, który strzelił efektownego gola i po którego akcjach zostały podyktowane dwa rzuty karne dla Biało-Czerwonych, z czego tylko jeden został wykorzystany przez Jakuba Adkonisa - pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski znów zwycięzcą Ligi Mistrzów?

Nazwisko zobowiązuje. Nowy Messi zachwycił

Na tym samym turnieju zobaczymy reprezentację Francji, która od wielu lat plasuje się w czołówce pod względem szkolenia młodzieży. W 2016 roku na EURO U-19 rozbłysnął talent Kyliana Mbappe - dziś jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

Kto wie - być może podobny los czeka Rayane'a Messiego. Tak - Messiego. To właśnie zawodnik o takim nazwisku zachwycał ostatnio w kadrze Francji do lat 17. Dwa dni temu strzelił dwa gole w meczu przeciwko Anglikom i tym samym zapewnił Francuzom awans na Euro. Póki co występuje w drużynie Dijon U-19.

Występ, a raczej jego nazwisko wzbudziło już zresztą zainteresowanie zagranicznych mediów. "Młody piłkarz nie ma żadnego związku rodowego z gwiazdą argentyńskiego futbolu. Z Francji płyną jednak same pozytywne słowa na temat zawodnika urodzonego w 2007 roku w Sevres" - pisze madrycki "AS".

Rayane Messi to zawodnik grający na pozycji skrzydłowego. "Wyróżnia się spośród innych zawodników ze względu na siłę i niski punkt ciężkości, co pozwala mu być bardzo eksplozywnym na pierwszych metrach i robić różnicę w pojedynkach jeden na jeden" - tak "AS" cytuje słowa sztabu szkoleniowego Dijon w niższych kategoriach wiekowych.

A jaka jest historia jego nazwiska? 16-latek odziedziczył je po ojcu. Zachaire pochodzi z Kamerunu, zaś dziadek młodego piłkarza był Sudańczykiem.