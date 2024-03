Bez niego nie ma kadry Probierza. Tak samo ważny jak Lewandowski

Bohaterem niepodważalnym był w Cardiff Wojciech Szczęsny. Gdyby nie bramkarz Juventusu - a przede wszystkim jego obroniony karny Daniela Jamesa - to awansu na Euro by nie było. Jeśli jednak ktoś jeszcze zasługuje na wyróżnienie po finale baraży, to zdecydowanie Przemysław Frankowski. O jego występ sztab medyczny walczył do końca. Choć nie jest to piłkarz pierwszego szeregu, to dla Michała Probierza jest tak samo istotny jak Lewandowski, Szczęsny, czy Zieliński.

- To dziecko, które znam i prowadziłem przez lata. To zawsze cieszy jako trenera - mówił na antenie TVP Sport selekcjoner. Piłkarz Lens we wtorkową noc wzorowo zamknął grę na prawej stronie boiska i nie pękał w pojedynkach z Neco Williamsem, Benem Daviesem czy Brennanem Johnsonem. Był aktywny w ataku, dobrze dośrodkowywał. A gdy Polska przeszła z gry wahadłami na ustawienie z czwórką obrońców, to był prawym obrońcą. I też wywiązywał się z tej roli należycie.

To właśnie Probierz lepił przyszłego reprezentanta kraju, gdy ten rozpoczynał przygodę z poważną piłką najpierw w Gdańsku, a potem w Białymstoku. "Frankowski to najlepszy drogowskaz dla piłkarskiej klasy średniej w Polsce. Wspinał się znacznie dłużej niż większość, a dziś jest przewartościowym zawodnikiem" - napisał na Twitterze Tomasz Ćwiąkała z Canal+ Sport.

W ekstraklasie Frankowski imponował solidnością czy dynamiką jako skrzydłowy, ale potrzebował dołożyć do tego większą odwagę i przebojowość. To przyszło z czasem.

Kulesza przepowiadał mu emeryturę. Ale Europa o nim nie zapomniała

Jeszcze w 2019 r. amerykańska Major League Soccer nie był tak modnym kierunkiem wśród piłkarzy z polskiej ligi. Kiedy Frankowski odchodził za 1,5 mln euro z Jagiellonii do Chicago Fire, nie każdy oceniał ten wybór pozytywnie. W tym gronie był Jerzy Brzęczek, który jako selekcjoner mówił o "niekomfortowej" sytuacji związanej z transferem i przyznawał wprost, że ta decyzja jest dla niego niezrozumiała. W podobnym tonie wypowiadał się Cezary Kulesza. - Moim zdaniem do USA wyjeżdża się na emeryturę, a nie po to, żeby zbudować swoją karierę - tłumaczył w rozmowie ze Sport.pl ówczesny prezes Jagiellonii.

Ten stereotyp obalił zarówno Frankowski, ale także Karol Świderski, który do niedawna grał dla Charlotte FC. W Chicago Fire głównymi gwiazdami byli Nemanja Nikolić, Nicolas Gaitan czy Bastian Schweinsteiger, ale Frankowski też się wyróżniał. Grał jednak w ligowym średniaku, więc nie było mowy o zwojowaniu ligi czy ewentualnym mistrzostwie.

W pierwszym sezonie w MLS Frankowski miał pięć goli i siedem asyst po 31 meczach. Co prawda później liczbowo wyglądało to już gorzej, ale Europa o nim nie zapomniała. Latem 2021 r. Lens zapłaciło za niego 2,3 mln euro. Dużym atutem Frankowskiego na początku przygody we Francji był fakt, że był już w rytmie meczowym, bo sezon MLS się rozpędzał, a reszta dopiero zaczęła wchodzić w Ligue 1 na wysokie obroty.

Przyspieszony kurs na wahadłowego zdany celująco. "To jest drużyna dla mnie"

Lens zakończyło sezon 20/21 na siódmym miejscu, więc nie grało w europejskich pucharach. Wtedy Frankowski musiał dostosować się do kompletnie innej rzeczywistości. Dopiero w wieku 26 lat zaczął grać jako wahadłowy, ale był bardzo pojętnym uczniem. - Już po pierwszych treningach i pierwszym meczu powiedziałem sobie: "O, to jest drużyna dla mnie!". To drużyna, która gra intensywnie i ofensywnie - mówił Sport.pl Frankowski parę tygodni po transferze. Oczywiście na pewnym etapie sezonu Polak musiał zaliczyć zniżkę formy, ale potem przez cały czas był bardzo solidny.

Jak wcześniej Frankowskiemu brakowało większej odwagi i przebojowości, tak w Lens już tymi cechami imponował. Styl gry zespołu Francka Haise'a wręcz wymagał od niego odważnego grania. Gdy Haise był pytany przez dziennikarzy o atuty Frankowskiego, ten wskazywał na efektywność, wszechstronność czy dużą inteligencję boiskową.

Z czasem rosła też jego pozycja w zespole, o czym dobrze świadczy fakt, że Frankowski cieszy się dużym zaufaniem przy wykonywaniu rzutów karnych. Frankowski strzelił pięć z sześciu karnych w Lens, a jedyny strzał (w przegranym 0:2 meczu z PSG w styczniu tego roku) obronił Gianluigi Donnarumma.

Od razu stał się żołnierzem Probierza. Teraz są owoce zaufania od selekcjonera

Droga Frankowskiego w reprezentacji była długa i wyboista. Debiutował w marcu 2018 r. w sparingu z Nigerią (0:1) za kadencji Adama Nawałki. Wtedy pokazał się z przyzwoitej strony, ale to nie dało mu miejsca w kadrze na mundial w Rosji. Potem był brany pod uwagę przez Jerzego Brzęczka, ale raczej jako opcja z ławki. Plus cały czas w eterze były słowa selekcjonera o "niezrozumiałej" decyzji o transferze do MLS. Poza marcowym zgrupowaniem w 2021 r. z Frankowskiego regularnie korzystał Paulo Sousa. To Portugalczyk przywrócił go do kadry po 18 miesiącach przerwy.

Do przyjścia Michała Probierza gracz Lens miał tylko momenty w kadrze. Pojawienie się Probierza jesienią 2023 r. sprawiło, że Frankowski przestał być traktowany jako "zapchajdziura", tylko grał już cały czas na wahadle i stał się ważnym punktem. Swego czasu Radosław Kałużny apelował do Fernando Santosa, by "Frankowski nie był rzucany po boisku jak worek z kartoflami na giełdzie warzywnej". Probierz tylko - albo aż! - ugruntował jego pozycję w kadrze.

O ile wcześniej można było o Frankowskim mówić, że jest piłkarzem jednowymiarowym, o tyle teraz jest to zawodnik w kwiecie wieku, mający swój "prime" przed sobą, bardzo ukształtowany piłkarsko.

Reprezentacja Polski z pewnością nie jest zespołem mającym tylko wybitne jednostki, wyłącznie na poziomie Roberta Lewandowskiego. Sporą część kadry stanowią zawodnicy klasy średniej. A jeżeli już mamy mieć takich zawodników, to oby jak najwięcej Przemysławów Frankowskich. Najbliższe miesiące mogą sprawić, że gracz Lens tylko ugruntuje swoją pozycję w biało-czerwonych barwach. Przykład "Franka" pokazuje, że z ekstraklasy można się wybić i można podbijać Europę, podążając nieco okrężną drogą.

A przy okazji Frankowski do spółki z Nicolą Zalewskim pokazują, że w narodzie nie powinno być tzw. wahadłofobii. W końcu wydaje się, że reprezentacja Polski dorosła do gry w tym systemie, ma do tego narzędzia, a wspomniany duet może ugruntować te pozycje na dobre.