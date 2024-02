Kolejny cios dla Barcelony. Lewandowski nagle stał się ciężarem

FC Barcelona nie najlepiej radzi sobie w tym sezonie. Nie dość, że nie obroniła tytułu Superpucharu Hiszpanii i szybko odpadła z Pucharu Króla, to dodatkowo zajmuje dopiero trzecie miejsce w La Liga i traci już osiem punktów do liderującego Realu Madryt. Tym samym ma małe szanse na obronę mistrzostwa. Na domiar złego klub zmaga się z aferami i kłopotami finansowymi. I teraz otrzymał kolejny cios.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii wywołał burzę. Fani byli wściekli

Limit wynagrodzeń w La Lidze. FC Barcelona ma problem

We wtorek La Liga ogłosiła nowe limity wynagrodzeń wśród klubów. Działacze zdecydowali się zmniejszyć limit FC Barcelony z 270 do 204 milionów euro. To spory problem klubu, który na wynagrodzenia dla pracowników przeznacza łącznie aż 492 miliony euro. Tym samym znacznie przekracza dopuszczalną kwotę i aby uniknąć konsekwencji i móc pozyskać nowych piłkarzy, będzie musiał znacząco obniżyć te wydatki.

W tym celu należy spodziewać się sprzedaży zawodników. Ostatnio najwięcej mówi się o niepewnej przyszłości Frenkiego De Jonga. Holender zarabia aż 37,5 miliona euro rocznie i jest największym obciążeniem dla budżetu FC Barcelony. Ciężarem jest również wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego, który rocznie inkasuje ponad 20 milionów euro.

FC Barcelona nie ma najwyższego limitu wynagrodzeń w La Lidze. Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Real Madryt (727 milionów euro), a drugie Atletico Madryt (303 miliony euro).

TOP 5 limitów wynagrodzeń w La Lidze

Real Madryt - 727 milionów euro Atletico Madryt - 303 miliony euro FC Barcelona - 204 miliony euro Sevilla - 152 miliony euro Real Sociedad - 144 miliony euro

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra już w środę o godzinie 21:00. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Napoli w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów.