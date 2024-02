Sceny w samolocie. Legenda United padła ofiarą fanów Arsenalu [WIDEO]

Rio Ferdinand karierę piłkarską zakończył w 2015 roku w Queens Park Rangers, ale wcześniej zdążył stać się legendą Manchesteru United. Przez 12 lat na Old Trafford wygrał m.in. sześć mistrzostw Anglii i Ligę Mistrzów. Teraz środkowy obrońca jest poważanym ekspertem angielskich telewizji i niekiedy głosi odważne tezy na temat zawodników. Niedawno jedna z nich dotyczyła Bukayo Saki z Arsenalu.

Rio Ferdinand zabrał głos w sprawie piłkarza Arsenalu. Fani nie pozostali mu dłużni

Rio Ferdinand podczas programu telewizji TNT Sport porównywał Phila Fodena z Manchesteru City z Bukayo Saką z Arsenal i stwierdził, że zawodnik londyńskiego klubu musi jeszcze sporo udowodnić, by stawiać go wśród najlepszych. - Jest prawie na najwyższym poziomie. Nie zrobił też wiele w Lidze Mistrzów. Nie zrozumcie mnie źle, ale to nie jest zawodnik światowej klasy - mówił niedawno Ferdinand.

Te słowa zabolały fanów Arsenalu, którego gwiazdą jest Saka. Znaleźli oni dość nietypowy sposób, by odgryźć się legendzie Manchesteru United. Szczęście dopisało im w podczas lotu do Porto samolotem znanej linii, którym leciał także Ferdinand. Fani skandowali m.in. nazwisko skrzydłowego Arsenalu, a były obrońca angielskiej kadry musiał im odpowiedzieć.

- Saka jest fantastycznym graczem, ale jeszcze nie klasy światowej. Pewnego dnia będzie, ale jeszcze nie teraz - powiedział przez mikrofon w samolocie Ferdinand, któremu piloci pozwolili skorzystać z nagłośnienia pokładowego.

Wśród kibiców Arsenalu niemal od razu podniosła się wrzawa, a na koniec postanowili oni skandować, czerpiąc ze słów Ferdinanda. "Bukayo Saka światowej klasy" - krzyczeli fani w samolocie. Cała sytuacja na szczęście miała pokojowy charakter.

Klasę Bukayo Saki fani oraz Rio Ferdinand będą mieli okazję ocenić już w środę 21 lutego o 21:00, ponieważ wtedy Arsenal zmierzy się na wyjeździe z FC Porto w ramach 1//8 finału Ligi Mistrzów. Na razie w tym sezonie angielski skrzydłowy zagrał 32 razy, zdobył 15 goli i zanotował 13 asyst, co z pewnością stawia go wśród najlepszych na świecie.