Laporta przemówił o kryzysie Barcelony. Nie pominął Lewandowskiego

- Powinniśmy zdobyć gola na 2:0, ale tego nie zrobiliśmy. Tego nam brakuje w tym sezonie. Musimy być jednym z najgorszych zespołów pod względem efektywności - powiedział Xavi po ostatnim remisie z Valencią. Słowa o braku skuteczności można potraktować jako policzek dla Roberta Lewandowskiego, który został sprowadzony właśnie po to, by zdobywać bramki. Jego występ podzielił dziennikarzy, bo choć część dostrzegła, że częściej dochodził do sytuacji strzeleckich, to nie zabrakło stwierdzeń o "drodze do piekła", z której "może już nie wrócić".

FC Barcelona w kryzysie. Lewandowski bez goli. Co myśli o tym Laporta?

Wszyscy widzą, że FC Barcelona jest w kryzysie. Sam Lewandowski w mediach społecznościowych pisał, że drużyna zmierza do celu i w końcu go osiągnie. Prezydent Joan Laporta nie miał problemów z wyjaśnieniem, dlaczego i jak Barcelona znalazła się w takim momencie.

- Winię za to długotrwałe kontuzje Pedriego i de Jonga, dwóch zawodników, którzy zapewniają nam kontrolę nad piłką. Dla mnie był to jeden z kluczowych czynników, który sprawił, że ta drużyna, która jest lepsza od zeszłorocznej, nie osiągnęła poziomu, którego wszyscy oczekiwaliśmy. Teraz gdy mamy tych graczy z powrotem, odzyskujemy nasz poziom, a nasz styl gry wraca na pierwszy plan. Może, teraz gdy mamy kontrolę nad piłką, gracze z krwią Gaviego, który daje nam kolejną równowagę, są kontuzjowani? Ale jestem przekonany, że drużyna się poprawi - powiedział w rozmowie z agencją EFE.

Laporta nie wyklucza także sprowadzenia zimą jeszcze jednego pomocnika, który pomoże drużynie w pogoni za sukcesami. A przy okazji transferów nie zabrakło też wątku Vitora Roque, który ma być naturalnym następcą Lewandowskiego na pozycji numer dziewięć".

- Spodziewamy się jego przybycia pod koniec grudnia lub na początku stycznia, w tym zimowym okienku transferowym. Chodzi o to, by sprowadzić go jak najszybciej - skwitował krótko prezydent Barcelony. Dziennikarze dopytali więc, czy to właśnie Roque jest postrzegany jako rozwiązanie na brak goli zespołu i jakie władze klubu będą miały wobec niego oczekiwania.

- Deco wyjaśnił nam, że jest zawodnikiem, który ma cel i myślę, że będzie dla nas bardzo dobry, ponieważ może nam bardzo pomóc. Mamy wirtuozów, naturalnych strzelców bramek, takich jak Lewandowski, a on będzie uzupełnieniem drużyny - powiedział Laporta.

Wszystko wskazuje więc na to, że Lewandowski i Roque będą współpracować na murawie. Młody Brazylijczyk wielokrotnie chwalił Polaka, wypowiadając się o nim w samych superlatywach. - Będę dzielił z nim szatnię, dlatego będę starał się uczyć od niego jak najwięcej. Chcę obserwować każdy jego krok, każde kopnięcie, aby dostrzec wszystko, co istotne. Chcę cieszyć się piłkarzem, który jest żywą legendą - powiedział w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Vitor Roque ma 18 lat i obecnie występuje w Athletico Paranaense. W tym roku rozegrał łącznie 45 meczów, w których strzelił 21 goli i zanotował osiem asyst. Jego zespół zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 56 punktów. Robert Lewandowski w poprzednim seznie był królem strzelców La Liga. W tym zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji z ośmioma trafieniami i trzema asystami. Kolejną szansę na polepszenie dorobku będzie miał w środę w starciu z Almerią.