Barcelona chce wielki talent z Argentyny. Xavi się o nim rozpływa

Mimo środowej porażki z 2:3 Royal Antwerp w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów Barcelona po dwóch latach przerwy w końcu awansowała do fazy pucharowej rozgrywek. Co prawda w składzie mistrzów Hiszpanii obecnie znajduje się mnóstwo młodych piłkarzy, jednak klub nadal chce ściągać perspektywicznych zawodników poniżej 20 roku życia. Jednym z nich jest gwiazda mundialu U-17 Claudio Echeverri.

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Młody Argentyńczyk może trafić do Barcelony. "Wielki talent"

Podczas indonezyjskich mistrzostw świata młodzieżowa reprezentacja Argentyny po sensacyjnej porażce 0:3 z Mali w meczu o brąz ostatecznie zajęła czwarte miejsce. W fazie grupowej turnieju Argentyńczycy mierzyli się m.in. z Polską, wygrywając aż 4:0. Wówczas jedną z asyst zaliczył Echeverri, który jest kapitanem drużyny. W kolejnym meczu z Wenezuelą 17-latek strzelił bramkę, a w starciu z Brazylią aż trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Biorąc pod uwagę wszystkie spotkania w narodowej kadrze U-17, Claudio Echeverri w 18 meczach zdobył 10 bramek.

Wspaniała forma młodego ofensywnego pomocnika River Plate sprawia, że FC Barcelona jest zdeterminowana, aby ściągnąć go jak najszybciej. O piłkarzu ostatnio wypowiedział się nawet sam Xavi.

- Znam go. Echeverri to wielki talent. Pomimo młodego wieku i bramek, które strzelił Brazylii na mundialu, jest wyróżniającym się piłkarzem. Ale to nie ode mnie zależy czy i kiedy trafi do Barcelony, za to odpowiada dział skautingu - mówił szkoleniowiec cytowany przez kataloński "Sport".

Charakterystyka boiskowa Echeverri'ego sprawia, że Argentyńczyk świetnie mógłby odnaleźć się tuż za plecami Vitora Roque - brazylijskiego napastnika, który niebawem dołączy do Barcelony. Mimo to hiszpańskie media podkreślają, że jeśli 17-latek trafi do Hiszpanii, to najprawdopodobniej stanie się to w czerwcu przyszłego roku. Tak czy inaczej, Barcelona już teraz chce podpisać kontrakt z Claudio Echeverrim. Ponoć Katalończycy są w stanie zapłacić więcej niż klauzula wykupu piłkarza, która wynosi 25 mln euro. W obecnym sezonie w zespole River Plate zawodnik wystąpił w pięciu meczach, zaliczając jedną asystę.

Sam zawodnik również nie ukrywa, że jest zainteresowany przenosinami do Hiszpanii. - Jestem wielkim fanem Leo Messiego i jako dziecko oglądałem jego mecze w FC Barcelonie - mówił Echeverri cytowany przez Fabrizio Romano.