Kluczowe 24 godziny dla Legii Warszawa. Długo wyczekiwany transfer o krok

Przerwa zimowa w rozgrywkach ekstraklasy to dla klubów z jednej strony szansa na złapanie oddechu przed rundą wiosenną, a z drugiej na dokonanie zmian w kadrach. Takie też mogą zajść w Legii Warszawa. Stołeczny klub w ostatnim czasie otrzymał wysoką ofertę za Steve'a Kapuadiego, ale ją odrzucił. - Nie jest naszym celem, żeby tylko i wyłącznie sprzedawać zawodników, choć musimy to jeszcze robić - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Jednym z zawodników, z którym Legia chętnie by się pożegnała, jest natomiast Lindsay Rose. 31-latek z klubem związany jest od lipca 2021 roku, a jego umowa wygasa w czerwcu przyszłego roku. Mauretańczyk w bieżącym sezonie wystąpił w zaledwie dwóch meczach drużyny Kosty Runjaicia, a pozostałych dziewięć zaliczył w drugim zespole Legii Warszawa.

Przyszłość Lindsaya Rose'a ma wyjaśnić się w ciągu najbliższej doby

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Lindsay Rose nie będzie już na kontrakcie w Legii Warszawa. Przed kilkoma dniami informowaliśmy o tym, że najprawdopodobniej rozwiąże umowę z Legią, a mocno zainteresowany nim jest Apollon Limassol.

Najnowsze informacje w sprawie Rose'a przekazał portal allaboutaris.gr. Według źródła środkowy obrońca mógłby trafić do Arisu Saloniki, z którym był łączony regularnie w każdym z ostatnich okienek transferowych. Jednak najpierw trzeba poczekać na finał jego rozmów z Apollonem Limassol. Zdaniem portalu zakończą się one w ciągu 24 godzin i wtedy będzie wiadomo, czy Lindsay Rose trafi do zespołu z Cypru, czy będzie jednak szukał innego pracodawcy.

Przez blisko 2,5 roku gry dla Legii Warszawa Lindsay Rose rozegrał 46 spotkań, w których strzelił trzy bramki. Wraz z klubem zdobył Puchar Polski w poprzednim sezonie.