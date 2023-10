Laporta atakuje. "Chcą przejąć Barcelonę"

Joan Laporta jako osoba oskarżona w tej sprawie dołączył do dwóch byłych prezesów FC Barcelony: Josepa Marii Bartomeu i Sandro Rosella. W środę, jak poinformowało "El Mundo", barceloński sąd śledczy oficjalnie oskarżył Laportę o korupcję. Dokładnie chodzi o lata 2003-2010, kiedy 61-letni polityk po raz pierwszy pełnił funkcję prezydenta klubu. Od początku XXI wieku przez następne 17 lat na konto wiceprezesa Komitetu Technicznego Arbitrów Jose Marii Enriqueza Negreiry wpadło ponad 7,5 miliona euro. Oficjalnie miał on sporządzać raporty dotyczące pracy poszczególnych arbitrów, ale w praktyce w ten sposób mógł kupować ich przychylność.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Laporta grzmi. "Chcą kontrolować Barcelonę, a niektórzy z nich chcą nawet ją przejąć"

Aktualny prezydent Barcelony nie przestraszył się sytuacji i rozmawia z media. O całą sytuację oskarża jednak swojego największego rywala. - To bardzo duże wyzwanie, aby sportowo walczyć z socjologicznymi wpływami Realu Madryt. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dzieje się to w mediach, w sektorach politycznych, we władzy sportowej i musimy to zaakceptować jako coś normalnego - powiedział Joan Laporta, cytowany na łamach "Marki", dla którego jest to sygnał, że przeciwnicy Barcy wpadają w panikę z uwagi na jej siłę sportową.

Twierdzi, że "Królewscy" wykorzystują wpływ socjologiczny całej afery. - Zanieczyszczają imię Barcelony i naszą historię. Chcą kontrolować Barcelonę, a niektórzy z nich chcą nawet ją przejąć - grzmi działacz. - Istnieje zorganizowana kampania mająca na celu destabilizację Barcelony. Jest to zaciekła i bezprecedensowa kampania, która wykorzystuje sprawę Negreiry - kontynuował.

Joan Laporta wyraził także przekonanie, że FC Barcelona nie zostanie ukarana przez sąd za brak dowodu przekupstwa sędziów. Potwierdził także iż sytuacja finansowa radykalnie się poprawiła, odkąd jego zarząd objął władzę w 2021 roku.