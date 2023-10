Co z Lewandowskim? Pilne wieści z Barcelony, Xavi wreszcie odpowiedział

Robert Lewandowski na początku października doznał kontuzji w spotkaniu Ligi Mistrzów z FC Porto (1:0) i od tego czasu pauzuje. Jak na razie opuścił ligowy mecz z Granadą (2:2), nie pojawił się także na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Być może niedługo znów zobaczymy go na boisku.

Xavi wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego. "Z każdym dniem boli go coraz mniej"

Trudno powiedzieć, czy Polak zdąży wrócić na najbliższe spotkanie La Liga z Athletikiem Bilbao, które zostanie rozegrane w niedzielę 22 października. Na konferencji prasowej Xavi został zapytany o napastnika. - Ma bardzo dobre odczucia. To wielki lider, ciągle idzie do przodu. Chce wrócić, z każdym dniem boli go coraz mniej. Sam chce iść naprzód - powiedział, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Szkoleniowiec nie złożył jednoznacznej deklaracji, zatem trudno powiedzieć, czy Lewandowski w niedzielę pojawi się na boisku. Bazując na ustaleniach hiszpańskich mediów, wydaje się to mało prawdopodobne. To dlatego, że w sobotę 28 października Katalończyków czeka ligowy mecz z Realem Madryt i to na niego zapewne będzie szykowany 35-latek.

FC Barcelona miała problem z kontuzjami. Sytuacja opanowana

W ostatnim czasie poza Lewandowskim Xavi nie mógł korzystać z kilku innych kontuzjowanych zawodników. Podczas przerwy reprezentacyjnej na urazy uskarżali się Ronald Araujo, Ilkay Gundogan, Alejandro Balde oraz Lamine Yamal. Trener zapewnił, że wszyscy będą gotowi do gry. - Cała czwórka będzie dostępna w niedzielę, są w stuprocentowej formie. Ci, którzy ostatnio podróżowali, przeszli odnowę, ale wszystko z nimi w porządku - oznajmił. Jest za to mało realne, aby zagrali Frenkie de Jong i Jules Kounde.

W tym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 10 meczów w barwach FC Barcelony. Strzelił w nich sześć goli oraz zaliczył cztery asysty.