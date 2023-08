FC Barcelona "odpowiada" na transfer Dembele

Ilkay Guendogan przeszedł do FC Barcelony tego lata. Choć rozegrał już kilka sparingów w nowych barwach, to istniało ryzyko, że nie wystąpi na starcie LaLiga. Klub nie był w stanie spełnić wymogów Finansowego Fair Play, w związku z czym Niemiec pozostawał niezarejestrowany. Co więcej, jeszcze na początku sierpnia uprawnionych do gry w hiszpańskiej lidze było tylko 13 zawodników. Ostatnie godziny przyniosły jednak spore zmiany.

Ilkay Guendogan zarejestrowany w La Liga. FC Barcelona może odetchnąć z ulgą

Jak donosi kataloński "Sport", Barcelonie w końcu udało się zarejestrować Guendogana. Wszystko dzięki sprzedaży Franka Kessiego i Ousmane'a Dembele. Ich transfery pozwoliły zwolnić miejsce na liście płac Katalończyków i tym samym wpisać na nią pomocnika.

Jego zarejestrowanie było priorytetem dla klubu, co miało związek z jednym z zapisów w kontrakcie. Gdyby Barcelona nie dopełniła formalności do pierwszego meczu LaLiga, wówczas Guendogan mógłby rozwiązać umowę i odejść do innego zespołu całkowicie za darmo. Ostatecznie taki scenariusz się nie ziści. Co ciekawe, po zarejestrowaniu doszło też do zmiany numeru na koszulce piłkarza. W przedsezonowym tournee po Stanach Zjednoczonych występował on z "14" na plecach. Teraz będzie grał z "22", a więc numerem należącym do Raphinhy.

Brazylijczyk z kolei przejął koszulkę od Ferrana Torresa, a więc "11", z którą występuje też w reprezentacji Brazylii. Taki ruch nie oznacza, że Hiszpan pozostanie bez numeru. Jak się okazuje, przejmie on trykot od odchodzącego Dembele i będzie występował z "7" na plecach.

Kolejni piłkarze czekają na rejestrację

Jak donoszą dziennikarze "Sportu", Barcelonie udało się zarejestrować już dwóch zawodników w La Liga. Mowa o Ronaldzie Araujo i wspomnianym Guendoganie. Nadal niepewna jest przyszłość piłkarzy, którzy odnowili kontrakty, wrócili z wypożyczenia bądź dołączyli do kadry. Chodzi głównie o Sergi Roberto, Inigo Martineza czy Oriola Romeu.

Pierwszy mecz sezonu 2023/24 Barcelona rozegra już w niedzielę 13 sierpnia. Jej rywalem będzie Getafe. Pierwszy gwizdek na Coliseum Alfonso Perez zabrzmi o godzinie 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.