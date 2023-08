Widmo katastrofy nad Barceloną. Nowo pozyskany piłkarz wkrótce może odejść za darmo

FC Barcelona udanie zakończyła letnie tournee w Stanach Zjednoczonych przed nowym sezonem. Chociaż pierwszy sparing z Juventusem został odwołany z powodu problemów zdrowotnych piłkarzy Barcelony, a w drugim przegrali 3:5 z Arsenalem, to następnie wygrali 3:0 z Realem Madryt oraz 1:0 z AC Milanem. Mistrzowie Hiszpanii wrócili już do domu i przed startem nowych rozgrywek rozegrają mecz o Puchar Gampera z Tottenhamem we wtorek 8 sierpnia.

FC Barcelona ma dziewięć dni na zarejestrowanie Ilkaya Guendogana

Jednocześnie władze katalońskiego klubu ciągle mają o czym myśleć. Z jednej strony klub będzie musiał sprowadzić kogoś w miejsce Ousmane'a Dembele, który lada dzień zostanie nowym piłkarzem PSG, a z drugiej pozostaje kwestia zarejestrowania nowych zawodników oraz tych, którzy w ostatnim czasie przedłużyli umowy. W tym celu klub potrzebuje około 60 milionów euro, które chciał pozyskać ze sprzedaży 16 proc. praw do Barca Studios. Dziennik "AS" poinformował, że na razie zarejestrowanych jest tylko 13 zawodników pierwszego zespołu FC Barcelony.

Najważniejsza sprawa dotyczy Ilkaya Guendogana. Niemiec zdecydował się nie przedłużyć wygasającej umowy z Manchesterem City, żeby jako wolny zawodnik przejść do FC Barcelony. Okazuje się, że w kontrakcie pomocnika jest klauzula, która pozwala mu zerwać umowę z klubem, jeśli nie zostanie zarejestrowany do czasu rozpoczęcia grania w lidze hiszpańskiej w sezonie 2023/2024 (12 sierpnia). Jeśli tak by się stało, to do 31 sierpnia mógłby przejść do innego zespołu.

Zdaniem "ASa" Guendogan jest jedynym zawodnikiem FC Barcelony, w którego kontrakcie zawarta została tego typu klauzula. Pozostali niezarejestrowani piłkarze mają cierpliwie czekać, aż Barcelona znajdzie pieniądze, żeby móc ich zarejestrować w składzie. A to może potrwać. Z informacji katalońskiej telewizji TV3 wynika, że niemiecki fundusz, który miał kupić prawa do Barca Studios, wycofał swoją ofertę, co stawia pod ścianą władze katalońskiego klubu.