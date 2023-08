Transfer gwiazdy Barcelony opóźniony? Klub gra na zwłokę

W ostatnich dniach na sile zaczęły przybierać plotki o odejściu Ousmane'a Dembele z Barcelony. Do końca lipca była ważna klauzula wykupu w wysokości 50 mln euro, ale nie została aktywowana. W związku z tym od sierpnia klauzula wzrosła do 100 mln euro. Paris Saint-Germain korzysta jednak z dodatkowego zapisu w umowie Francuza, który pozwala mu na odejście za 50 mln euro. - Będę szczery. Dembele powiedział, że chce odejść. Otrzymał ofertę z PSG i już nic nie możemy zrobić. Nie jestem zadowolony, ale to jego decyzja - wyjaśnił Xavi po wygranym 1:0 sparingu z Milanem.

Transfer gwiazdy Barcelony będzie opóźniony? Hiszpanie grają na zwłokę

Kataloński dziennik "Sport", że Barcelona gra na zwłokę w związku z transferem Dembele. Mistrzowie Hiszpanii nadal nie wysłali kompletnej dokumentacji, w związku z czym PSG nie może poczynić postępów w kontekście podpisania kontraktu z Dembele i nie może go wysłać na testy medyczne. W związku z tym Barcelona może wezwać Francuza na trening w najbliższy poniedziałek. Gdyby transferu nie udało się dopiąć w przeciągu najbliższych godzin lub dni, to Dembele mógłby zagrać w Pucharze Gampera przeciwko Tottenhamowi.

"Sport" podkreśla, że wezwanie Dembele na treningi to jedna z opcji Barcelona, ale ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. "Wszystko wskazuje na to, że decyzja będzie podjęta jeszcze dzisiaj, pragnieniem obu stron jest uniknięcie konieczności posuwania się do takiej skrajności" - czytamy w artykule "Sportu". Dziennikarze dodają, że jeśli Dembele będzie musiał wrócić z Paryża do Barcelony na treningi i transfer będzie nieco opóźniony, to nie będzie strajkował.

Dembele trafił do Barcelony latem 2017 roku za 140 mln euro z Borussii Dortmund. W tym czasie zagrał 185 meczów, w których strzelił 40 goli i zanotował 43 asysty. Często miał jednak problemy z kontuzjami, przez co opuścił ponad sto spotkań. Jego umowa z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Do tej pory Paris Saint-Germain sprowadziło m.in. Manuela Ugarte ze Sportingu CP, Lucasa Hernandeza z Bayernu Monachium, Kang-ina Lee z Realu Mallorka, Milana Skriniara z Interu Mediolan czy Marco Asensio z Realu Madryt.