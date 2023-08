Podolski powinien wylecieć z boiska? Awantura w 14. minucie derbowego meczu [WIDEO]

Górnik Zabrze i Piast Gliwice w nowym sezonie ekstraklasy zaliczyły falstart. Górnik przed tym meczem był bez punktu, bowiem bezdyskusyjnie przegrał zarówno u siebie z Radomiakiem Radom (0:2), jak i Wartą Poznań (0:2). Piast z kolei najpierw uległ Lechowi Poznań 1:2, a następnie zremisował bezbramkowo ze Stalą Mielec. Dlatego tez w sobotę oba zespoły liczyły na pierwsze zwycięstwo w nowych rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Zastępstwo w ostatniej chwili. Były piłkarz Legii będzie się bił na Clout MMA

Górnik i Piast wciąż bez zwycięstwa. Podolski powinien wylecieć z boiska?

W sobotnim spotkaniu sportowych emocji jednak zdecydowanie zabrakło. Za to do sporej kontrowersji doszło w 14. minucie gry, gdy miała miejsce masowa konfrontacja pomiędzy zawodnikami obu drużyn po starciu Roberta Dadoka z Jakubem Czerwińskim. Derbowa atmosfera udzieliła się najbardziej Lukasowi Podolskiemu, który pięściami pchnął, a może nawet uderzył w klatkę piersiową prowokującego go Ariela Mosóra.

Koniec końców, po konsultacji z zespołem sędziowskim, sędzia Piotr Lasyk pokazał całej czwórce - Dadokowi, Czerwińskiemu, Podolskiemu i Mosórowi - po żółtej kartce, choć wiele osób zastanawiało się, czy Lukas Podolski nie zasłużył nawet na wykluczenie z gry.

Niespodzianka w Częstochowie. Raków grał do końca, ale stracił punkty [WIDEO]

Co gorsza, to była jedna z ciekawszych sytuacji w całym spotkaniu. W pierwszej połowie Górnik miał jakieś okazje, ale już po 25. minucie gry. Najpierw groźnie głową uderzył Damian Rasak, później z ostrego kąta mocno strzelił Paweł Olkowski, ale w obu przypadkach dobrze interweniował Frantisek Plach.

Piast grał w tym meczu bardzo słabo, nie potrafił dojść do sytuacji strzeleckich, ale w 71. minucie goście mieli trochę szczęścia, gdy Kryspin Szcześniak niepotrzebnie ściągnął na ziemię Grzegorza Tomasiewicza, za co słusznie obejrzał drugą żółtą i czerwoną kartkę.

Czy to pomogło Piastowi? Tylko trochę, bo gliwiczanie przejęli inicjatywę na boisku, ale dalej nie potrafił nawet oddać celnego strzału na bramkę Daniela Bielicy. Najbliżej szczęścia był rezerwowy Serhij Krykun, którego uderzenie w 84. minucie poszybowało nieznacznie nad poprzeczką.

Ostatecznie śląskie derby pomiędzy Górnikiem Zabrze a Piastem Gliwice zakończyły się zasłużonym, bezbramkowym remisem, który sprawia, że oba zespoły pozostają jeszcze bez zwycięstwa w tym sezonie. Piast Gliwice w trzech kolejkach zdobył dwa punkty i jedną bramkę, natomiast Górnik Zabrze wciąż pozostaje bez gola, ale chociaż może się pochwalić pierwszym zdobytym punktem.