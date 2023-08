Klub Polaka wydaje wielkie pieniądze. Absolutny rekord

Brighton zakończył poprzedni sezon Premier League na piątym miejscu, co skończyło się historycznym awansem do fazy grupowej Ligi Europy. - Jeśli uda się to osiągnąć, to za 20-30 lat będzie zapamiętane jako nasz historyczny wynik. Kiedy pozostawiasz po sobie coś tak wielkiego i ważnego, to jest to bezcenne - mówił Roberto De Zerbi przed ostatnim meczem w sezonie 22/23. Gra w europejskich pucharach oznacza, że Brighton musi wydatnie wzmocnić zespół. To też jest związane z wydawaniem wielu pieniędzy.

Brighton pobije rekord transferowy. Pozyska gwiazdę Ajaksu Amsterdam

"The Athletic" informuje, że Brighton niebawem pobije rekord transferowy. Klub z The Amex Stadium ma sprowadzić Mohammeda Kudusa z Ajaksu Amsterdam za 40 mln euro. Oba zespoły doszły już do porozumienia, a wkrótce powinien to też uczynić Kudus z Brighton. To oznacza, że Anglicy wydadzą już ponad 110 mln euro na wzmocnienia w letnim oknie transferowym. Wcześniej Brighton sprowadziło Joao Pedro z Watfordu, Barta Verbruggena z Anderlechtu, Igora z Fiorentiny czy Mahmouda Dahouda z Borussii Dortmund.

Do tej pory Brighton najwięcej wydało w swojej historii na Joao Pedro - konkretnie 34,2 mln euro. Kudus był priorytetem dla drużyny Roberto De Zerbiego przed startem tego sezonu. Kontrakt Kudusa z Ajaksem wygasała z końcem czerwca 2025 roku, a reprezentant Ghany odrzucił możliwość jego przedłużenia o dodatkowy sezon i chciał zrobić kolejny krok w karierze. Wcześniej nim interesował się Arsenal czy Chelsea, a dawniej Ghańczyk znajdował się na liście życzeń Liverpoolu. Kudus podpisze z Brighton kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku.

Kudus trafił do Ajaksu Amsterdam latem 2020 roku za dziewięć mln euro z duńskiego Nordsjaelland. Wcześniej grał w rodzimej akademii Right to Dream. Kudus zagrał w Ajaksie 84 mecze, w których strzelił 23 gole i zanotował 11 asyst. W Holandii wygrał dwa mistrzostwa kraju oraz jeden puchar.

Brighton rozpocznie nowy sezon ligi angielskiej 12 sierpnia od starcia na własnym stadionie z Luton Town, czyli jednym z beniaminków Premier League. Piłkarzem klubu z The Amex Stadium jest Jakub Moder, który zagrał po raz ostatni na początku kwietnia zeszłego roku.