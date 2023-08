Były piłkarz Realu Madryt nie ma wątpliwości. "Lewandowski głównym faworytem"

Steve McManaman to były piłkarz Liverpoolu, Realu Madryt oraz Manchesteru City. To właśnie z "Królewskimi" osiągał największe sukcesy w karierze. Wraz z Realem sięgnął po dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwie wygrane w Lidze Mistrzów, Superpuchar Hiszpanii i Superpuchar Europy. Po zakończeniu kariery został ambasadorem ligi hiszpańskiej.

Steve McManaman widzi w Robercie Lewandowskim głównego kandydata do korony króla strzelców

Angielski pomocnik w rozmowie z TVP Sport wypowiedział się na temat sytuacji Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. - Barcelona wygrała ligę i Superpuchar w zeszłym roku, a miał to być przecież przejściowy sezon dla Xaviego. Dla Roberta Lewandowskiego był to fantastyczny sezon. Mam nadzieję, że Robert pozostanie w formie także teraz i znów będzie wyróżniającą się postacią ligi - stwierdził, odnosząc się do liczb Lewandowskiego, który w 46 meczach strzelił 33 bramki i zanotował osiem asyst.

- Kto zostanie królem strzelców? Wydaje się, że Lewandowski w tym momencie jest głównym kandydatem do tego, aby znów stać się najlepszym strzelcem w La Liga. Karim Benzema odszedł do Arabii, a to byłby jego główny konkurent. Sytuacja może się znacząco zmienić, jeżeli Real kupi Kyliana Mbappe - analizował były reprezentant Anglii.

McManaman został również zapytany o to, kto zostanie mistrzem Hiszpanii w nadchodzącym sezonie La Liga. - Mam nadzieję, że mistrzem Hiszpanii zostanie Real. To mój były klub i zawsze będę mu kibicować. [...] Wiem, że czeka nas świetny sezon w La Liga. Mistrzem jednak będzie Real.

FC Barcelona pierwszy mecz w nowym sezonie ligi hiszpańskiej rozegra w niedzielę 13 sierpnia przeciwko Getafe. Wcześnie, bo we wtorek 8 sierpnia zmierzy się w meczu towarzyskim o Puchar Gampera z Tottenhamem.