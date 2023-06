Ramos chce wrócić. Problem w tym, że kibice go nie chcą. Klub nie wie, co robić

Miniony sezon w PSG Sergio Ramos może zaliczyć do udanych. 37-letni piłkarz mimo wieku był podstawowym obrońcą mistrza Francji, łącznie zagrał blisko 4000 minut. Jednak jego umowa z zespołem wygasa i choć na pewno znalazłoby się mnóstwo zainteresowanych jego usługami - kuszą go między innymi Arabowie - to on sam chciałby wrócić do ojczyzny.

Sergio Ramos chce powrócić do Sevilli. Kibice i klub go nie chcą

Według informacji radia Sevilla SER Hiszpan chce zakończyć karierę i bardzo chciałby wrócić do Sevilli - klubu, w którym rozpoczynał karierę i w którym debiutował w La Liga. Największy problem Ramosa jest jednak taki, że w Sevilli nikomu się nie spieszy, żeby podpisywać z nim kontrakt. Nie jest on priorytetem dla rządzących klubem, którzy raczej chcą się pozbyć wiekowych zawodników niż dokładać kolejnego.

Według informacji dziennikarzy Ramos "szaleje" na myśl o grze dla Sevilli. Jednak kolejną przeszkodą są jego relacje z kibicami klubu, które są bardzo złe. Ciężko sobie wyobrazić, żeby został on zaakceptowany przez fanów. W końcu stał się jedną z legend znienawidzonego przez nich Realu Madryt. W przeszłości zdarzało się nawet, że część trybun stadionu Sevilli była zamykana ze względu na wyzwiska, które kierowano wobec zawodnika.

Dla samego Ramosa na pewno byłoby to dobre zwieńczenie pełnej sukcesów kariery. W minionym sezonie klub wprawdzie zajął dopiero 12. miejsce w tabeli La Liga, ale - do czego zdążył już chyba wszystkich przyzwyczaić - wygrał Ligę Europy, więc wystąpi w Lidze Mistrzów. Ramos miałby więc jeszcze jedną szansę na występ w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Europy, które do tej pory wygrywał czterokrotnie.