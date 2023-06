Legia zagrała na kosmicznym poziomie. W pierwszej połowie. Wygrana i dublet nowego [WIDEO]

Legia Warszawa rozpoczęła już przygotowania do kolejnego sezonu, w którym będzie walczyć zarówno w ekstraklasie, jak i w kwalifikacjach do europejskich pucharów. W poniedziałek drużyna Kosty Runjaicia udała się na dziesięciodniowe zgrupowanie do Austrii, by rozegrać trzy sparingi. W środę zmierzyła się z pierwszym rywalem - rumuńskim FC Botosani. Stołeczny klub nie dał przeciwnikom żadnych szans.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Popis Legii Warszawa w Austrii. Warszawiacy rozbili Botosani. Kosmiczna pierwsza połowa

Mecz od początku układał się pod dyktando Legii. Już w 10. minucie wynik spotkania otworzył Blaz Kramer. Słoweniec dostał kapitalne podanie od Ernesta Muciego, po czym wbiegł w pole karne, ominął bramkarza i posłał piłkę do siatki.

Śląsk się zbroi. Dwa pierwsze transfery. Jeden ze słynnego klubu

Już dwie minuty później przykład z 27-latka wziął Gual. Znów asystą popisał się Mauci, który wypatrzył Hiszpana, posłał do niego piłkę, a ten skierował ją bezbłędnie na dalszy słupek. Później Legia nieco uspokoiła grę i nie nękała już rywala atakami. Tym samym piłkarze Runjaicia uśpili czujność Botosani i już w 40. minucie podwyższyli prowadzenie na 3:0. Znów kapitalnym uderzeniem popisał się Kramer, zdobywając gola na wślizgu po podaniu od Pawła Wszołka.

Na tym udział Słoweńca w meczu się nie skończył. Rozpędzony napastnik już w 42. minucie pogrążył rywala, zdobywając hat-tricka. Kramer spokojnie przyjął futbolówkę po niedokładnym odegraniu przeciwnika i bez trudu umieścił ją w siatce. Botosani walczyło z całych sił, by nie dopuścić do straty piątej bramki tuż przed przerwą. Ostatecznie nie udało im się zrealizować tego celu. W 44. minucie skutecznym strzałem po raz drugi popisał się Gual. Hiszpana próbowali jeszcze zatrzymać obrońcy, ale ten bez większych problemów wypracował sobie pozycję do strzału. "Troszkę się bawimy" - tak pierwszą partię skwitowały klubowe media na Twitterze.

W drugiej połowie Legia dała odetchnąć rywalowi

W drugiej połowie Legia zdecydowanie spuściła z tonu i dała pole do popisu rywalom. Ci jednak nie wykorzystali okazji. Nie udało im zdobyć nawet honorowego gola. Ostatecznie mecz zakończył się wysoką wygraną 5:0 dla polskiej ekipy. To było też starcie, w którym trener sprawdził kilku nowych zawodników - oprócz Guala na boisku pojawił się m.in. Patryk Kun.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Jagiellonia ogłosiła czwartego nowego zawodnika. Hiszpan przejął numer po eks-gwieździe

Teraz przed warszawskim zespołem dwa sparingi - z azerskim Karabach Agdam, a także z Red Bull Salzburg. Ten ostatni zespół to mistrz Austrii, który w ubiegłym sezonie grał w Lidze Mistrzów. Z kolei do rywalizacji na polskich boiskach drużyna Runjaicia wróci 15 lipca - wówczas zmierzy się z Rakowem Częstochowa w Superpucharze Polski.