Media: Real znalazł następcę Ancelottiego. Totalne zaskoczenie. Prowadził dwa kluby

Dni Carlo Ancelottiego w Realu Madryt wydają się policzone. Włoski trener coraz częściej łączony jest z reprezentacją Brazylii i nic nie wskazuje na to, aby przedłużył kontrakt z Realem. Ze stolicy Hiszpanii powinien odejść najpóźniej pod koniec czerwca przyszłego roku. Prezes klubu Florentino Perez ma więc sporo czasu na znalezienie odpowiedniego następcy. Niemiecki "Bild" sugeruje, że już ma swojego faworyta.

"Bild": Xabi Alonso następcą Carlo Ancelottiego. Wielki powrót do Realu już na horyzoncie

Zdaniem tabloidu jest nim aktualny szkoleniowiec Bayeru Leverkusen Xabi Alonso. - Dla prezydenta Pereza jest numerem jeden - twierdzi gazeta. Gdyby faktycznie doszło do podpisania umowy, dla byłego pomocnika byłby to powrót na Santiago Bernabeu po pięciu latach przerwy. W latach 2018-2019 był bowiem trenerem młodzieżówki Realu. Z kolei od 2009 do 2014 roku występował w nim jako piłkarz.

Jak relacjonuje "Bild", dyrektor sportowy Bayeru, Simon Rolfes, jeszcze w maju dwukrotnie rozmawiał z Xabim Alonso w kontekście jego przyszłości. 41-letni Bask zapewniał, że nigdzie się nie wybiera, mimo rzekomego zainteresowania ze strony PSG. Stanęło więc na tym, że będzie prowadził ekipę z Leverkusen jeszcze kolejny rok. Później skończy mu się umowa.

Stanie się to 30 czerwca 2024 r., czyli dokładnie wtedy, kiedy Ancelottiemu z Realem. Hiszpanie nie będą musieli zatem narażać się na dodatkowe koszty. Wybór Alonso mimo wszystko wydaje się dość zaskakujący, zważywszy na to, że drużynę na tak wysokim poziomie prowadził niespełna jeden sezon. Zanim trafił do Bayeru (5 października 2022 r.), pracował z rezerwami Realu Sociedad. Jego bilans z niemieckim klubem to 37 meczów, w tym 17 wygranych, 10 remisów i 10 porażek. Alonso przejmował zespół w momencie, gdy był na 17. miejscu w tabeli. Na koniec sezonu Bundesligi wylądował na szóstej pozycji i awansował do Ligi Europy. W tych rozgrywkach Alonso również odniósł względny sukces. W poprzednim sezonie doprowadził Bayer do półfinału, w którym przegrał z AS Romą 0:1 i zremisował 0:0.