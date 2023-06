Raków się zbroi. Potwierdził kolejny transfer. Znane nazwisko

Raków Częstochowa nie próżnuje w letnim oknie transferowym, które jeszcze na dobre się nie zaczęło. Mistrz Polski sprowadził już pod Jasną Górę Łukasza Zwolińskiego, Maxime'a Domingueza, Dawida Drachala oraz Kamila Pestkę. Kolejnym graczem, który podpisał umowę z Rakowem, jest obrońca, który doskonale zna polską ekstraklasę.

Raków Częstochowa ma nowego obrońcę. Adnan Kovacević podpisał kontrakt

"To nazwisko brzmi znajomo!" - tymi słowami Raków ogłosił w swoich mediach społecznościowych podpisanie kontraktu z Adnanem Kovaceviciem. 29-letni Bośniak związał się z częstochowskim klubem umową do końca czerwca 2025 roku.

Kovacević ostatnie trzy lata spędził w węgierskim Ferencvarosie. Wcześniej w latach 2017-20 był zawodnikiem Korony Kielce. - Cieszę się, że znów jestem w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy i cieszę się na nowe wyzwania - powiedział tuż po podpisaniu umowy.

- Raków w każdym sezonie jest coraz lepszy. Za to duży szacunek, bo nie jest łatwo utrzymać taki poziom. Mam nadzieję, że swoim doświadczeniem pomogę drużynie i razem osiągniemy swoje cele - dodał zawodnik. Z kolei dyrektor sportowy Rakowa Robert Graf podkreślił, że zawodnik był obserwowany już od dłuższego czasu. - Zna nasz kraj oraz Ekstraklasę, dzięki czemu jego aklimatyzacja w drużynie powinna przebiec sprawnie. Ma również duże doświadczenie w europejskich pucharach, co mamy nadzieję, pomoże w realizacji naszych celów - zauważył działacz.

Raków Częstochowa zbroi się na Ligę Mistrzów. Zna już przeciwnika

We wtorek Raków poznał też swojego rywala w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Częstochowianie zmierzą się z Flotą Tallinn. W przypadku awansu do kolejnej fazy mistrzowie Polski zmierzą się z Lincoln Red Imps lub Karabachem Agdam, pogromcą Lecha Poznań z zeszłego roku.

