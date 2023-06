Media: Ancelotti ma nową pracę. Odejdzie z Realu. Ogłoszenie kwestią dni

Reprezentacja Brazylii w piłce nożnej wciąż czeka na nowego selekcjonera, po tym jak z kadrą po mundialu w Katarze rozstał się Tite. Zarówno podczas marcowego, jak i czerwcowego, zgrupowania zespół prowadzi tymczasowy szkoleniowiec Ramon Menezes, który wcześniej pracował z reprezentacją U20.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

W Brazylii są pewni zatrudnienia Ancelottiego. Są gotowi na niego poczekać

Od dłuższego czasu wiadomo, że to Carlo Ancelotti jest głównym kandydatem do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Brazylii. Oficjalnie potwierdził to nawet sam prezes tamtejszej federacji Ednaldo Rodrigues. - Nie ma już sensu tego ukrywać. Carlo Ancelotti jest naszym faworytem - oznajmił w "BeIN Sports".

Polak błysnął w MLS. Premierowa asysta. Nie dało się lepiej [WIDEO]

Swego czasu wygadał się również Ederson, bramkarz drużyny narodowej. - Rozmawiałem z Casemiro, Viniciusem i Militao. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to Carlo Ancelotti zostanie nowym selekcjonerem naszej reprezentacji. Postaramy się wyeliminować Real Madryt z Ligi Mistrzów, aby Carletto mógł jak najszybciej przyjechać do Brazylii - powiedział w marcu zawodnik Manchesteru City przed konfrontacją obu drużyn w Lidze Mistrzów.

W kraju z Ameryki Południowej są już pewni przybycia Carlo Ancelottiego. Luis Roberto, komentator stacji "Globo", w trakcie transmisji sobotniego sparingu "Canarinhos" podał, że kwestią uzgodnienia pozostaje tylko termin, w którym Włoch obejmie kadrę narodową. Według jego wiedzy stanie się to w styczniu lub czerwcu 2024 roku, kiedy wygaśnie kontrakt szkoleniowca z Realem Madryt.

Media: Carlitos na wylocie. Chce go były trener Legii. Jest jeden warunek

Dodał, że już 30 czerwca odbędzie się specjalna konferencja prasowa z udziałem Ednaldo Rodriguesa, prezesa brazylijskiej federacji, na której poinformuje o tym, że doszli do porozumienia z Ancelottim i poczekają nawet rok, aż będzie mógł przejąć kadrę. Natomiast wydaje się, że Włoch pozostanie szkoleniowcem "Królewskich" w przyszłym sezonie.

Reprezentacja Brazylii przez najbliższe dwanaście miesięcy rozegra osiem spotkań - sześć w ramach eliminacji do mistrzostw świata oraz dwa sparingi z europejskimi zespołami narodowymi. Oba odbędą się w marcu przyszłego roku, a ich rywalem będzie Hiszpania. Drugi oponent jest jeszcze do ustalenia, lecz wydaje się, że będą to Niemcy.