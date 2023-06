Czesi otwierają szampana po klęsce Polaków. "Pułapka zadziałała"

Reprezentacja Polski we wtorek doznała jednej z najbardziej kompromitujących wpadek w historii. Przegrała 2:3 z niemal najsłabszą w Europie, 171. w rankingu FIFA Mołdawią. Mecz w Kiszyniowie bacznie obserwowali nasi grupowi rywale - Czesi, którzy nie ukrywali swojej radości takim obrotem spraw.

Polska przegrała z "piłkarskim krasnoludem". Czesi: "Pułapka Csaplara zadziałała"

Czechy zachowały bowiem pierwsze miejsce w grupie E. Nic dziwnego, że tamtejsze media nie mogły nachwalić się ambitnych Mołdawian. - Ogromny sukces mołdawskiej piłki nożnej! Jeden z najlepszych meczów w historii tego piłkarskiego krasnoluda stał się faktem - czytamy.

- Pułapka Csaplara zadziałała i outsiderzy cieszą się ze zdobycia trzech punktów - relacjonował portal Onlajny.com. "Pułapką Csaplara" nazwali sytuację, w której drużyna prowadzi 2:0 i jest tak pewna zwycięstwa, że oddaje inicjatywę rywalowi i ostatecznie przegrywa. Nazwa ta pochodzi od nazwiska czeskiego piłkarza i trenera, związanego niegdyś z Wisłą Płock, Josefa Csaplara. - Chociaż Mołdawia nie oddała ani jednego strzału w pierwszej połowie, udało jej się strzelić trzy gole w drugiej. Piękna historia futbolu. Bohaterem meczu był Ion Nicolaescu, który zdobył dwie bramki dla gospodarzy - kontynuował portal.

Minister Sportu reaguje po blamażu z Mołdawią. Druzgocące słowa

"Mołdawia w szoku, pokonała Polskę!" - tak z kolei brzmiał tytuł w serwisie iSport.cz. - Polscy piłkarze nieoczekiwanie przegrali w Mołdawii 2:3, mimo prowadzenia do przerwy dwoma bramkami. W grupie E eliminacji do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech spadli na przedostatnie miejsce i tracą już cztery punkty do prowadzących Czech - zauważyli czescy dziennikarze.

Kucharski ostro o reprezentacji Polski. "Egocentryzm piłkarzy"

Czeskie media doceniły Mołdawię. "Pokonali faworyta grupy"

Nie mogło zabraknąć także nawiązania do meczu Mołdawia - Czechy, w którym nasi południowy sąsiedzi również rozczarowali. Starcie to skończyło się dla nich wynikiem 0:0. - Mołdawianie wywołali drugą sensację w eliminacjach grupy E - w marcu bezbramkowo rozstali się z naszą reprezentacją, a teraz po fantastycznej drugiej połowie pokonali faworyta grupy, Polskę. Zawodnicy portugalskiego trenera Fernando Santosa zdołali wygrać pierwszą połowę i schodzili do szatni z dwubramkową przewagą, ale gospodarze po zmianie stron dokonali niesamowitej zmiany - napisał eurofotbal.cz.

"Mołdawianie zaskoczyli Polaków spektakularną przemianą" - na taki tytuł zdecydowała się z kolei tamtejsza stacja telewizyjna Ceskatelevize - Mołdawianie wygrali po raz pierwszy w grupie i tracą tylko dwa punkty do Czech - przypomniała.