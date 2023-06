Bezlitosna decyzja UEFA wywołała szok w Izraelu. "Oczekujemy, że zwycięży rozsądek"

Beitar Jerozolima to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych klubów piłkarskich w Izraelu. Miniony sezon ligowy dopiero zakończył jednak dopiero ósmym miejscu, które oznaczało walkę o pozycje w grupie spadkowej.

Beitar Jerozolima nie zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Stanowcza decyzja UEFA

Furtką dla jerozolimskiej drużyny były jednak rozgrywki pucharu Izraela. Tam sześciokrotni mistrzowie kraju jak burza przeszli przez wszystkie etapy turnieju, ostatecznie wygrywając finał z Maccabi Netanja aż 3:0. Spotkanie miało miejsce 23 maja, a po ostatnim gwizdku na murawę wbiegli kibice Beitaru, aby świętować zdobyte trofeum.

Na placu gry zrobił się taki chaos, że odwołano ceremonię wręczenia medali. Niebezpiecznie było zresztą jeszcze w trakcie samego meczu, gdyż fani stołecznego zespołu na boisko rzucali między innymi race.

UEFA postanowiła przyjrzeć się incydentom na stadionie podczas rozgrywania finału i 5 czerwca podjęła decyzję o dyskwalifikacji izraelskiego klubu z gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, która przysługuje zdobywcy pucharu Izraela.

Beitar nie zgadza się z karą. Ma nadzieję na jej uchylenie

Klub w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, w którym nie zgadza się z tak surową karą wymierzoną przez organizację.

"Ze zdumieniem przyjęliśmy karę wymierzoną klubowi Beitar Jerozolima przez UEFA. Jest to decyzja, która dotkliwie szkodzi klubowi, setkom tysięcy kibiców tej drużyny, sportowi w Izraelu i miastu Jerozolimie, które przygotowuje się do organizacji meczów rangi międzynarodowej. Beitar zakwalifikował się do poprzez sportową rywalizację i w sposób uczciwy, więc oczekujemy, że UEFA będzie w stanie uchylić decyzję i zwycięży zdrowy rozsądek" - napisano.

Ponadto w oświadczeniu zawarto apel właściciela klubu, Baraka Abramova, który zwrócił się do kibiców o wstrzemięźliwość od agresji i przemocy. Poprosił on też fanów Beitaru o niegromadzenie się i nieprotestowanie pod domem prezesa Izraelskiego Związku Piłki Nożnej.

W sezonie 2022/2023 mistrzem Izraela zostało natomiast trzeci raz z rzędu Maccabi Hajfa, które reprezentowało kraj w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zespół ten znalazł się w grupie z Benficą Lizbona, PSG oraz Juventusem i zajął ostatnie miejsce, zdobywając jedynie trzy punkty po zwycięstwie z włoską drużyną 2:0.