Real chce "sprytnie odwrócić uwagę" od klęski. Finalizuje wielki transfer

Jude Bellingham występuje w Borussii Dortmund od lipca 2020 roku, ale wiele wskazuje na to, że są to jego ostatnie tygodnie w tym zespole. Od dawna zabiegały o niego czołowe kluby Europy, na ten moment najbliżej pozyskania go jest Real Madryt.

Jude Bellingham negocjuje z Realem Madryt. Ujawnili szczegóły kontraktu

Jak dowiedział się niemiecki dziennik "Bild", rozmowy na temat transferu są już bardzo zaawansowane. W tym tygodniu w Dortmundzie pojawi się Jose Angel Sanchez, dyrektor generalny Realu, który będzie dopinał szczegóły transakcji. "Ponieważ zwykle pracuje w tle, nazywany jest "fantomem"" - czytamy.

"Bild" ujawnił też najważniejsze kwoty, jakie ustalono w trakcie negocjacji. Opłata transferowa ma wynieść nieco ponad 100 milionów euro plus bonusy, natomiast zawodnik, który podpisze kontrakt do końca czerwca 2029 roku, będzie zarabiał 20 mln euro rocznie.

Dziennik podkreśla, że madrytczycy chcą jak najszybciej sfinalizować rozmowy. Ma to związek z tym, że niedawno odpadli z Ligi Mistrzów po wysokiej porażce 1:5 w dwumeczu z Manchesterem City. "Szybko potrzebują sprytnego odwrócenia uwagi" - stwierdzono.

Jude Bellingham blisko Realu Madryt. Luka Modrić zejdzie na dalszy plan?

Przyjście 19-letniego Anglika zdecydowanie zwiększy konkurencję w pomocy Realu. Jednym z zawodników, którzy najboleśniej mogą odczuć skutki tego ruchu, jest Luka Modrić. Umowa 37-letniego Chorwata wygasa z końcem czerwca i może zostać przedłużona o kolejny rok, ale musiałby on pogodzić się z tym, że więcej szans na grę będzie otrzymywał znacznie młodszy konkurent.

Do tej pory Jude Bellingham rozegrał 132 spotkania w barwach Borussii Dortmund. Strzelił w nich 24 gole i zanotował 25 asyst. W sezonie 2020/21 wywalczył z nią Puchar Niemiec.