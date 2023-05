Włoskie media nie mają wątpliwości. Zalewskiemu wytykają jedną rzecz. "Pewnie żałował"

AS Roma przystępowała do rewanżowego starcia półfinału Ligi Europy po zwycięstwie na własnym stadionie 1:0 po golu Edoardo Bove'a. Od początku meczu piłkarze Jose Mourinho byli zmuszeni do obrony wyniku. Już w 12. minucie Moussa Diaby trafił w poprzeczkę. Z każdą minutą przewaga gospodarzy była coraz bardziej widoczna, natomiast brakowało skuteczności pod bramką rywala. Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem i to AS Roma zmierzy się z Sevillą w finale LE.

Włoskie media zgodne co do oceny Zalewskiego. Wskazali jeden mankament. "Doprowadzał go do szału"

Tym razem Nicola Zalewski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. W 34. minucie reprezentant Polski był już jednak na boisku, ponieważ kontuzji doznał Leonardo Spinazzola. Nie był to dobry występ w wykonaniu 21-latka, ale mimo to otrzymał nie najgorsze noty od włoskich mediów.

Portal ilromanista.eu wystawił mu ocenę 7,5. "Spełniał bardziej obowiązki bocznego obrońcy niż skrzydłowego. Kilka razy powstrzymał rywali, ale dopuścił się też paru fauli" - napisano.

Nieco gorszą notę uzyskał zarówno od Sky Sports, które wstawiło mu 6,5, jak i od calciomercato.com, oceniające jego występ na 6. Zwrócono jednak uwagę na jeden mankament. - Kiedy Frimpong przyspieszał, nie był pewny tego, co chce do końca zrobić" - przekazano.

Podobne zdanie na temat rywalizacji Zalewskiego ze skrzydłowym Bayeru Leverkusen ma również tuttomercatoweb.com."Przegrał z nim prawie wszystkie pojedynki" - czytamy. Uzyskał jednak od włoskiego portalu notę - 6,5.

Polak został najbardziej skrytykowany przez "La Gazzetta dello Sport", które wystawiło mu "piątkę". "Postawiono go na jego ulubionym lewym skrzydle, ale pewnie żałował tej decyzji. Frimpong dosłownie doprowadzał go do szału w drugiej połowie" - zakomunikowano.

Finał tegorocznej edycji Ligi Europy odbędzie się w środę 31 maja o godzinie 21 na Puskas Arenie w Budapeszcie.