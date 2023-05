Jest kontra Polsatu na decyzję TVP. Niespodziewany zwrot w sprawie finału Ligi Mistrzów

W bieżącej edycji Ligi Mistrzów do rozegrania pozostało już tylko jedno spotkanie. W finale rozgrywek wystąpi Inter Mediolan, który powalczy o czwartą w historii wygraną, a także Manchester City, czekający na premierowy triumf. Mecz zostanie rozegrany w sobotę 10 czerwca w Stambule o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Polsat skorzysta na decyzji TVP. Pokaże finał w otwartym paśmie

Kilka dni temu okazało się, że w tym roku Telewizja Polska po raz pierwszy od dawna nie pokaże finału na kanale TVP 1. To dlatego, że w tym czasie będzie relacjonować 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na tematycznym kanale TVP Sport, który jest dostępny w telewizji naziemnej.

Teraz na tę decyzję zareagował Polsat, który posiada prawa do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. Normalnie można je oglądać wyłącznie na kodowanych kanałach Polsat Sport Premium, ale jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, transmisję z finału będzie można śledzić również w ogólnodostępnym Polsacie. A o 20:00, czyli godzinę przed pierwszym gwizdkiem, rozpocznie się przedmeczowe studio.

Spotkanie niezmiennie będzie można oglądać na platformach internetowych obu nadawców. Mowa tu o usłudze Polsat Box Go, a także stronie internetowej tvpsport.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polsat posiada prawa do pokazywania Ligi Mistrzów do końca sezonu 2023/24. Telewizja Polska nabyła sublicencję do pokazywania spotkań w sezonach 2021/22 oraz 2022/23. Na razie nie wiadomo, czy nabędzie ją również na kolejny sezon.